Sao nhập tịch Malaysia rớt giá trầm trọng sau án phạt của FIFA: Giảm hơn 30 tỉ đồng

Giá trị sao nhập tịch gốc Argentina giảm một nửa

Theo thông báo từ FIFA, 7 cầu thủ Malaysia đối mặt cáo buộc vi phạm quy định nhập tịch đều chịu tác động trực tiếp: nộp phạt tiền và bị cấm thi đấu 12 tháng. Trong đó, trường hợp trung vệ Facundo Garces là minh chứng rõ ràng nhất.

Cầu thủ gốc Argentina, người từng được xem là ngôi sao nhập tịch nổi bật nhất của Malaysia, hiện chỉ còn được định giá 1 triệu euro (tương đương 30,9 tỉ đồng, theo cập nhật ngày 2.10.2025), giảm một nửa so với mức 2 triệu euro (khoảng 61,8 tỉ đồng) được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt ghi nhận hôm 6.9.2025.



Facundo Garces hiện đang khoác áo CLB Alaves, thi đấu ở La Liga. Sau án phạt cấm thi đấu 12 tháng của FIFA, Garces cũng đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại đội bóng chủ quản ở Tây Ban Nha.

Đội tuyển Malaysia ‘thay máu’ đội hình sau bê bối nhập tịch, chuẩn bị đấu Lào

Facundo Garces đối mặt với án phạt cấm thi đấu 12 tháng ẢNH: NGỌC LINH

Giới chuyên môn nhận định, việc bị đình chỉ thi đấu trong thời gian dài khiến các cầu thủ kể trên gần như không có cơ hội duy trì phong độ, đồng thời làm giảm sức hút trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Không chỉ Garces, những cầu thủ khác thuộc nhóm "7 ngôi sao nhập tịch" của Malaysia vốn từng được kỳ vọng nâng tầm đội tuyển nhiều khả năng cũng bị giảm mạnh về mặt giá trị trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới.

Trong khi đó, giá trị đội hình của đội tuyển Malaysia theo dữ liệu trên trang Transfermarktgiảm gần 50% (từ hơn 15 triệu euro xuống 7,8 triệu euro). Trong khi đó, tổng giá trị ước tính của Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel cộng lại là 7,3 triệu euro (trước khi FIFA ban hành án phạt với bóng đá Malaysia).

Án phạt từ FIFA không chỉ khiến Malaysia mất quyền sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch trong một năm mà còn kéo theo hệ lụy lớn về mặt hình ảnh. Từ một tập thể đang được xem là ứng viên tiềm năng tại vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia nay đứng trước giai đoạn khủng hoảng nhân sự và tinh thần nghiêm trọng.