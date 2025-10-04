Vắng 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', đội tuyển Malaysia khó thắng Lào

T HÊM GƯƠNG MẶT NHẬP TỊCH MỚI

Ngày 3.10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới. Khi không còn những cầu thủ vừa nhập tịch trước trận gặp đội tuyển VN hồi tháng 6, đội tuyển Malaysia sẽ phải trông chờ vào những gương mặt quen thuộc gồm các cầu thủ nước ngoài có gốc Malaysia như Dion Cools, Corbin-Ong, Dominic Tan, Quentin Cheng, Nooa Laine, Stuart Wilkin và những cầu thủ nhập tịch khác như Endrick Santos, Paulo Josue (gốc Brazil), Sergio Aguero (gốc Argentina) và Romel Morales (gốc Colombia). Ngoài ra còn 2 cầu thủ mới được gọi là Richard Chin (người Anh, có gốc gác Malaysia) và Jordan Mintah (người Ghana, không có gốc gác Malaysia).

Endrick, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM, liệu có đủ sức giúp đội tuyển Malaysia thắng 2 trận gặp Lào sắp tới? ẢNH: NGỌC LINH

Dù vậy, đội tuyển Malaysia khó lòng thể hiện được sức mạnh tương tự như ở trận thắng đội tuyển VN 4-0 trên sân Bukit Jalil. Theo Transfermarkt, 7 cầu thủ bị cấm thi đấu của đội tuyển Malaysia có tổng giá trị lên đến gần 8 triệu euro (hơn 247 tỉ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị đội hình mới nhất của Malaysia chỉ là 7,8 triệu euro. Richard Chin và Mintah cũng không phải là những cầu thủ đủ sức tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ. Richard Chin năm nay 23 tuổi, có giá trị cao nhất chỉ 100.000 euro (khoảng 3 tỉ đồng). Anh đang khoác áo Raith Rovers, đội bóng chơi ở giải hạng 2 Scotland, có thể chơi tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ biên. Còn Mintah chơi bóng ở giải VĐQG Malaysia cho CLB Kuching City. Tiền đạo gốc Ghana có giá trị 275.000 euro (khoảng 8,5 tỉ đồng), kém xa đẳng cấp của các tiền đạo bị cấm thi đấu như Rodrigo Holgado hay Imanol Machuca.

Malaysia k HÔNG DỄ THẮNG L ÀO

Về mặt lý thuyết, đội tuyển Malaysia vượt trội Lào khi có giá trị đội hình cao gấp 4 lần và hơn đối thủ này đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành 6 điểm của thầy trò HLV Peter Cklamovski là không hề đơn giản. Đầu tiên, đội tuyển Malaysia chắc chắn gặp áp lực tâm lý sau án phạt nặng của FIFA. Rob Friend, Giám đốc Điều hành của đội tuyển Malaysia, thừa nhận toàn đội đã rất sốc. Tiếp theo đó, các cầu thủ, đặc biệt là nhóm cầu thủ nội, chịu áp lực phải tỏa sáng trong bối cảnh đội vắng 7 cầu thủ nhập tịch, mà theo đánh giá của giới truyền thông nước này là chiếm đến 70-80% sức mạnh toàn đội.

Về mặt chuyên môn, những cầu thủ nội của Malaysia không quá chất lượng. Hồi tháng 9, khi vắng các cầu thủ nhập tịch, thầy trò HLV Cklamovski chỉ có được chiến thắng vất vả trước Singapore, đội tuyển suy yếu khá nhiều so với quá khứ. Ở trận gặp đội tuyển Nepal hồi tháng 3, khi đã được bổ sung Hector Hevel, đội tuyển Malaysia cũng chỉ thắng một cách thiếu thuyết phục với tỷ số 2-0. Nhìn lại xa hơn, ở AFF Cup 2024, nhóm nội binh thi đấu không tốt, là nguyên nhân chính khiến đội tuyển Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng. Họ có những trận đấu đáng thất vọng như hòa đội tuyển Campuchia, Singapore và thắng nhọc nhằn Timor Leste.

Trong khi đó, đội tuyển Lào liên tục có sự tiến bộ. Dưới thời HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun, họ có trận thắng đầu tiên trước Nepal hồi tháng 6 sau chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua. Đội bóng xứ triệu voi đang sở hữu những ngôi sao tấn công sẵn sàng bùng nổ, gây bất ngờ cho đối phương, như Bounphachan Bounkong hay Damoth Thongkamsavath, tiền vệ Việt kiều đang khoác áo CLB Thanh Hóa.

Vắng tới 7 ngôi sao được ví như xương sống đội bóng, đây không chỉ là khủng hoảng nhân sự mà còn là bài kiểm tra lớn đối với bản lĩnh của HLV Cklamovski và các cầu thủ đội tuyển Malaysia. Họ rơi vào thế buộc phải thắng cả 2 trận gặp đội tuyển Lào. Nếu không làm được điều này, ngọn lửa giận dữ trong lòng người hâm mộ bóng đá Malaysia vốn đang ngùn ngụt sau án phạt nặng của FIFA sẽ còn bùng cháy dữ dội hơn.