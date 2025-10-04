Trương Vinh Hiển lỡ HCV khi thua chóng vánh Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam 'bất chiến tự nhiên thành’

Phúc Huỳnh nhập cuộc bùng nổ

Chiều 4.10, tâm điểm của giải pickleball PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng là trận chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giữa Phúc Huỳnh và Trương Vinh Hiển. Màn so tài này được dự báo vô cùng kịch tính, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, với sự áp đảo của Phúc Huỳnh. Trong khi đó, Trương Vinh Hiển dường như không có được trạng thái thi đấu tốt nhất sau trận bán kết (thắng ngược ấn tượng 2-1 trước Lý Hoàng Nam) và phải nhận thất bại chóng vánh.

Bước vào trận đấu, Phúc Huỳnh nhập cuộc hết sức bùng nổ, ghi điểm liên tục bằng những cú tạt uy lực và hiểm hóc, thường đưa bóng đi dọc dây gây bất ngờ cho Trương Vinh Hiển. Phúc Huỳnh tăng tốc quãng đầu, và băng băng đến chiến thắng ở ván đấu đầu tiên.

Phúc Huỳnh giành HCV đầy thuyết phục với chiến thắng dễ dàng ở chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Tay vợt hàng đầu châu Á chạy một mạch dẫn trước đến 9/0. Vinh Hiển có 4 lần giành lại quyền giao bóng ở ván 1, nhưng chỉ có thể lên được 1 điểm duy nhất. Phúc Huỳnh giành chiến thắng cách biệt với điểm số cách biệt 11/1, vươn lên dẫn trước 1-0 ở trận chung kết đơn nam.

Ở ván 2, quyền giao bóng đầu tiên thuộc về Phúc Huỳnh. Với những cú đánh chuẩn xác quen thuộc lái bóng về 2 biên cùng sự nhanh nhẹn trên lưới, Phúc Huỳnh vươn lên dẫn trước 3/0. Sau đó, Vinh Hiển đã rút ngắn cách biệt xuống 2/3. Phúc Huỳnh lên 7/2, rồi Vinh Hiển gỡ lại 4/7.

Vinh Hiển không tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ ở trận chung kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Phúc Huỳnh thể hiện sự ổn định đáng nể trong những cú tạt bóng thuận tay và trái tay, giành chiến thắng 11/4 ở ván 2. Tay vợt Việt kiều thắng chung cuộc ấn tượng 2-0 trước Trương Vinh Hiển, qua đó giành chức vô địch.

Lý Hoàng Nam đoạt HCĐ đơn nam

Cũng ở nội dung đơn nam diễn ra sáng cùng ngày, Lý Hoàng Nam chạm trán VĐV người Trung Quốc Thomas Yu (thua Phúc Huỳnh ở bán kết) ở trận tranh hạng ba.

Tuy nhiên, màn so tài này đã không diễn ra do Thomas Yu rút lui vì lý do sức khỏe. Kết quả là Lý Hoàng Nam được xử thắng và giành HCĐ nội dung đơn nam giải pickleball PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 diễn ra tại Đà Nẵng.