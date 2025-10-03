Trương Vinh Hiển ngược dòng đánh bại Lý Hoàng Nam ở PPA Tour Asia Vietnam Cup

Trương Vinh Hiển phong độ cao

Tay vợt Trương Vinh Hiển cho thấy mình đang có phong độ đầy ấn tượng tại giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 khi vượt qua tay vợt sừng sỏ Jack Wong ở tứ kết, sau đó đánh bại luôn Lý Hoàng Nam ở bán kết diễn ra hôm nay.

Trương Vinh Hiển giành quyền vào chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trương Vinh Hiển khởi đầu đầy mạnh mẽ khi ghi mạch 5 điểm liên tiếp, tạo sức ép lên Lý Hoàng Nam. Tuy nhiên bản lĩnh cùng kinh nghiệm được Lý Hoàng Nam phát huy hiệu quả giúp anh ghi được 11 điểm liên tiếp để thắng ngược ngoạn mục 11/5 ở ván 1.

Lý Hoàng Nam để thua ở bán kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ván đấu thứ 2 chứng kiến màn so kè điểm số quyết liệt giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam. Nhờ bùng nổ kịp lúc ở thời điểm quan trọng, Trương Vinh Hiển vươn lên giành chiến thắng 11/9, đưa trận đấu vào ván 3 quyết định. Ở ván đấu này, Lý Hoàng Nam khởi đầu tốt hơn khi vượt dẫn 5/1 nhưng Trương Vinh Hiển "lì lợm" rút ngắn từng điểm trước khi bứt phá mạnh mẽ để giành chiến thắng 11/6.

Phúc Huỳnh là đối thủ của Trương Vinh Hiển ở chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 diễn ra ngày mai (4.10) ẢNH: ĐỘC LẬP

Vượt qua Lý Hoàng Nam với tỷ số 2-1, Trương Vinh Hiển giành quyền vào chung kết đơn nam chuyên nghiệp giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025. Đây là lần đầu tiên Trương Vinh Hiển tiến đến chung kết đơn nam giải pickleball chuyên nghiệp PPA Tour Asia. Đối thủ của Trương Vinh Hiển ở chung kết diễn ra ngày mai là tay vợt Phúc Huỳnh. Ở bán kết, Phúc Huỳnh xuất sắc đánh bại tay vợt Trung Quốc Thomas Yu với tỷ số 2-0 (11/7, 11/5).

