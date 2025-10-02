Lý Hoàng Nam đánh bại Linh Giang, Vinh Hiển quật ngã Jack Wong ở PPA Tour Asia Vietnam

Hôm nay (2.10) tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) diễn ra những trận đấu hấp dẫn và đầy bất ngờ ở vòng tứ kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025.

Trương Vinh Hiển có chiến thắng ấn tượng trước Jack Wong tại tứ kết giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Jack Wong được đánh giá cao hơn nhưng thất thủ trước Trương Vinh Hiển ẢNH: ĐỘC LẬP

Bất ngờ lớn nhất chính là việc tay vợt Trương Vinh Hiển đánh bại tay vợt Hồng Kông Wong Hong Kit (tên thường gọi Jack Wong). Jack Wong chính là nhà vô địch đơn nam giải PPA Tour Asia Hongkong Open 2025, á quân đơn nam giải PPA Tour Asia Malaysia Cup 2025 vừa kết thúc và được đánh giá cao hơn Trương Vinh Hiển. Tuy nhiên trong ngày thi đấu sung sức, Trương Vinh Hiển tung ra nhiều cú đánh hiểm hóc khiến Jack Wong phải chấp nhận thua cuộc 0-2 (4/11, 3/11). Chiến thắng ấn tượng này đưa Trương Vinh Hiển vào vòng bán kết, chạm trán với Lý Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam vượt qua đồng đội Trịnh Linh Giang với điểm số cách biệt ẢNH: ĐỘC LẬP

Để có mặt ở bán kết, Lý Hoàng Nam cũng có trận đấu rất hay trước đồng đội Trịnh Linh Giang. Trong ngày đạt trạng thái thi đấu tốt, Lý Hoàng Nam khiến Trịnh Linh Giang phải gác vợt sau 2 ván với điểm số cách biệt lớn 11/1, 11/0. Kể từ khi chuyển sang chơi pickleball, rất hiếm khi Linh Giang để thua trận đấu có cách biệt điểm lớn đến như vậy.

Niềm vui của Lý Hoàng Nam khi vượt qua Trịnh Linh Giang để vào bán kết đơn nam giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng ở nội dung đơn nam, tay vợt Phúc Huỳnh giữ vững phong độ khi giành chiến thắng trước Mitchell Hargreaves (Úc) với tỷ số 2-0 (11/0, 11/2) để thẳng tiến vào bán kết. Đối thủ của Phúc Huỳnh ở bán kết là tay vợt Thomas Yu (Trung Quốc). Như vậy có đến 3/4 đại diện chủ nhà Việt Nam có mặt ở vòng bán kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai (3.10).