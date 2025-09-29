Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giao lưu pickleball lan tỏa thông điệp vì sức khỏe phụ nữ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
29/09/2025 18:07 GMT+7

Sự kiện giao lưu pickleball 'Beyond the Court: Play for Her' vừa diễn ra tại TP.HCM nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn vì sức khỏe của phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện giao lưu pickleball “Beyond the Court: Play for Her” không chỉ thu hút những người đam mê pickleball mà còn có sự góp mặt của hơn 30 gương mặt nổi tiếng và truyền cảm hứng như Mâu Thủy, Mai Ngô, MC Hoàng Oanh, Tú Hảo, Sĩ Thanh… Họ không chỉ giao lưu trên sân pickleball mà còn lan tỏa sự quan tâm và đồng hành với phụ nữ Việt.

Giao lưu pickleball lan tỏa thông điệp vì sức khỏe phụ nữ - Ảnh 1.

Các người đẹp dự sự kiện giao lưu pickleball “Beyond the Court: Play for Her” lan tỏa thông điệp vì sức khỏe phụ nữ

ẢNH: BTC

Toàn bộ doanh thu của sự kiện “Beyond the Court: Play for Her” do Olaben tổ chức sẽ được trao trực tiếp cho quỹ Nơ Xanh Việt Nam, giúp hàng ngàn phụ nữ được tầm soát và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Đặc biệt, quỹ sẽ hỗ trợ hoạt động chăm sóc, trao bảo hiểm y tế cho học sinh nữ đồng bào tại Trường nội trú Thanh Tâm, Long Điền – Bình Phước (nay là Đồng Nai).

Giao lưu pickleball lan tỏa thông điệp vì sức khỏe phụ nữ - Ảnh 2.

Doanh thu của sự kiện “Beyond the Court: Play for Her” được trao trực tiếp cho quỹ Nơ Xanh Việt Nam nhằm hỗ trợ phụ nữ Việt Nam chăm sóc, bảo vệ sức khỏe

ẢNH: BTC

Sự kiện giao lưu pickleball “Beyond the Court: Play for Her” đã diễn ra với 2 giải đấu độc đáo. Giải đấu đầu tiên mang tên Beat The Pro, nơi các VĐV vừa thi đấu vừa được hướng dẫn, học hỏi trực tiếp từ HLV, người chơi nhằm tăng cường kết nối. Tiếp đến là sự kiện thi đấu đồng đội MLP mang đến trải nghiệm đặc biệt dành cho người hâm mộ lẫn VĐV.

