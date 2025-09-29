Thú vị hai tay vợt Việt Nam vô địch U.50 giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup

Ở nội dung chuyên nghiệp giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup, Lý Hoàng Nam (CLB Kamito) là tay vợt Việt Nam thi đấu thành công nhất khi đoạt hạng ba nội dung đơn nam. Những tay vợt còn lại như Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang dừng chân ở vòng tứ kết. Các tay vợt Việt Nam cũng thi đấu chưa thành công ở các nội dung hệ chuyên nghiệp còn lại như đôi nam, đôi nam nữ.

Lý Minh Triết (phải) cùng Tony Hoàng xuất sắc vô địch giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup 2025 nội dung U.50 ẢNH: NVCC

Trong khi đó ở hệ phong trào, nội dung U.50 đôi nam trình từ 3.5 trở lên tại PPA Tour Asia Malaysia Cup chứng kiến thành công của bộ đôi Lý Minh Triết (CLB Franklin)/Tony Hoàng (CLB Passion002). Sau khi đánh bại hàng loạt đối thủ, Lý Minh Triết cùng tay vợt Việt kiều Mỹ Tony Hoàng vào chung kết, chạm trán với Jih Shian Yeo/Wei Pin Choo (Singapore) ở chung kết. Công thủ nhịp nhàng, ăn ý giúp bộ đôi của Việt Nam đánh bại đối thủ với điểm số 15/6, lên ngôi vô địch.

Tony Hoàng (phải) cùng Lý Minh Triết có sự kết hợp ăn ý ẢNH: NVCC

Tay vợt Lý Minh Triết 53 tuổi, từng là cựu tuyển thủ bóng bàn Việt Nam. Anh từng với em trai của mình là Lý Minh Tân lên ngôi vô địch giải PPA Tour Úc lứa tuổi U.50. Lần đầu tranh tài ở PPA Tour Asia lại đứng cùng bạn đánh đôi mới Tony Hoàng, Lý Minh Triết đã gặt hái thành công. Trong khi đó tay vợt Tony Hoàng 51 tuổi, là nhà sáng lập hãng vợt Mỹ Passion002. Thời gian gần đây tay vợt này về Việt Nam sinh sống, kết nối, chia sẻ niềm đam mê pickleball đến cộng đồng thông qua việc dạy pickleball miễn phí, phối hợp tổ chức các giải đấu phong trào. Theo kế hoạch, Tony Hoàng cùng Passion002 sẽ đồng hành cùng Thanh Niên tổ chức giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" lần 4 vào đầu tháng 11 tới tại TP.HCM nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi, các em có hoàn cảnh khó khăn.

Hai tay vợt Việt Nam trên bục nhận huy chương vàng giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup ẢNH: NVCC

Tay vợt Lý Minh Triết cho biết, sau màn kết hợp thành công ở giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup, anh cùng Tony Hoàng tiếp tục chinh phục giải pickleball PPA Tour Asia Vietnam Cup từ ngày 30.9 đến 4.10 tại Đà Nẵng.







