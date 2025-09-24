Tài năng nhí pickleball Huỳnh Phúc Khang khát khao chinh phục đỉnh cao với 'bảo kiếm' mới

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao khi có ba là Huỳnh Chí Khương - cựu tuyển thủ quần vợt và hiện đang chơi pickleball đỉnh cao còn mẹ là Nguyễn Thị Thu Ngân - cựu tuyển thủ taekwondo, "con nhà nòi" Huỳnh Phúc Khang bộc lộ năng khiếu thể thao ngay từ nhỏ.

Tài năng 11 tuổi, tay vợt pickleball Huỳnh Phúc Khang đầy hứa hẹn trong tương lai ẢNH: TT

Huỳnh Phúc Khang cùng bảo kiếm Joola Perseus 16 mm phiên bản Việt Nam vừa chính thức ra mắt ẢNH: TT

Tiếp cận với pickleball khoảng 1 năm qua, nhờ sự hướng dẫn, huấn luyện của Huỳnh Chí Khương cùng đam mê, chịu khó tập luyện, tay vợt sinh năm 2014 cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Không chỉ "vô đối" ở lứa tuổi của mình, Huỳnh Phúc Khang còn thi đấu vượt lứa tuổi, gặt hái nhiều thành công như vào tốp 8 nội dung đơn nam, HCĐ nội dung đôi nam lứa tuổi U.18 giải PPA Tour Asia Hồng Kông hồi đầu tháng 9. Nhiều người còn ấn tượng với hình ảnh "Tiger" thi đấu áp đảo, tự tin trước các đối thủ lớn tuổi ở các giải phong trào nhằm trui rèn thêm bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc.

Huỳnh Phúc Khang (thứ hai từ trái sang) giao lưu pickleball cùng các nghệ sĩ, người nổi tiếng ẢNH: TT

Vừa qua, Huỳnh Phúc Khang đón tin vui được trở thành tay vợt trẻ đầu tiên của Việt Nam ký hợp đồng thi đấu cho Joola, cùng "team" với huyền thoại pickleball thế giới Ben Johns cùng hàng loạt tay vợt nổi tiếng khác như Tyson McGuffin, Andre Agassi, Anna Bright... Đặc biệt Huỳnh Phúc Khang sẽ sử dụng "bảo kiếm" Joola Perseus 16 mm phiên bản Việt Nam vừa chính thức ra mắt hôm nay kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Ra mắt Joola Perseus 16 mm phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam ẢNH: TT

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân (mẹ Huỳnh Phúc Khang) chia sẻ: "Với vợt mới, mục tiêu của Huỳnh Phúc Khang là tập luyện, nâng cao trình độ để chinh phục các giải trẻ trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Do ngoài chơi pickleball, cháu còn học văn hóa nên phải thu xếp thời gian và tập trung chơi vào mùa hè. Tôi mong muốn con mình được sống với đam mê, đóng góp cho thể thao nước nhà".















