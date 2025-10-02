Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 hứa hẹn hấp dẫn ẢNH: BTC

Ông Dương Hữu Phúc - Trưởng ban Tổ chức giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 cho biết giải sẽ thuộc CCTour diễn ra tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ). Giải đấu không chỉ đơn thuần là nơi tranh tài của các tay vợt chuyên nghiệp lẫn phong trào mà còn mang đậm hơi thở xã hội khi gắn thi đấu thể thao với các hoạt động sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng.

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 có các nội dung thi đấu đa dạng dành cho các cấp từ chuyên nghiệp đến phong trào. Những tay vợt xuất sắc nhất trong mùa giải sẽ bước vào trận siêu cúp CCTour chọn ra nhà vô địch tuyệt đối. Giải đấu còn có cuộc thi hoa khôi (Miss CCTour) nhằm tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, sự tự tin và phong cách thi đấu hết mình của các nữ VĐV. Tổng giá trị giải thưởng hơn 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng từ các nhà tài trợ.

Danh hiệu hoa khôi giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 cũng được sự quan tâm của các VĐV và người hâm mộ ẢNH: BTC

Ông Dương Hữu Phúc cho biết, việc đưa một giải đấu thể thao hiện đại như pickleball về Củ Chi vừa tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, vừa quảng bá hình ảnh "đất thép thành đồng" đến du khách trong và ngoài nước. Ban tổ chức công bố sẽ trích một phần kinh phí để trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. "Một giải đấu thể thao chỉ thực sự trọn vẹn khi mang lại giá trị cho cộng đồng", ông Dương Hữu Phúc nhấn mạnh.

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 góp phần quảng bá du lịch Củ Chi ẢNH: BTC

Ngoài chuyên môn, ban tổ chức giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 còn dự kiến phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour tham quan địa đạo Củ Chi, các làng nghề truyền thống, kết hợp trải nghiệm ẩm thực địa phương cho VĐV và người hâm mộ.