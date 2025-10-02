Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
02/10/2025 06:34 GMT+7

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 diễn ra vào tháng 12 tới được chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn lẫn công tác tổ chức, hứa hẹn mang đến sân chơi chất lượng.

Ông Dương Hữu Phúc - Trưởng ban Tổ chức giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 cho biết giải sẽ thuộc CCTour diễn ra tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ). Giải đấu không chỉ đơn thuần là nơi tranh tài của các tay vợt chuyên nghiệp lẫn phong trào mà còn mang đậm hơi thở xã hội khi gắn thi đấu thể thao với các hoạt động sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng.
Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025- Ảnh 1.

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 hứa hẹn hấp dẫn

ẢNH: BTC

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 có các nội dung thi đấu đa dạng dành cho các cấp từ chuyên nghiệp đến phong trào. Những tay vợt xuất sắc nhất trong mùa giải sẽ bước vào trận siêu cúp CCTour chọn ra nhà vô địch tuyệt đối. Giải đấu còn có cuộc thi hoa khôi (Miss CCTour) nhằm tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, sự tự tin và phong cách thi đấu hết mình của các nữ VĐV. Tổng giá trị giải thưởng hơn 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng từ các nhà tài trợ.

Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025- Ảnh 2.

Danh hiệu hoa khôi giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 cũng được sự quan tâm của các VĐV và người hâm mộ

ẢNH: BTC

Ông Dương Hữu Phúc cho biết, việc đưa một giải đấu thể thao hiện đại như pickleball về Củ Chi vừa tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, vừa quảng bá hình ảnh "đất thép thành đồng" đến du khách trong và ngoài nước. Ban tổ chức công bố sẽ trích một phần kinh phí để trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. "Một giải đấu thể thao chỉ thực sự trọn vẹn khi mang lại giá trị cho cộng đồng", ông Dương Hữu Phúc nhấn mạnh.

Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025- Ảnh 3.

Giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 góp phần quảng bá du lịch Củ Chi

ẢNH: BTC

Ngoài chuyên môn, ban tổ chức giải pickleball Củ Chi mở rộng 2025 còn dự kiến phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour tham quan địa đạo Củ Chi, các làng nghề truyền thống, kết hợp trải nghiệm ẩm thực địa phương cho VĐV và người hâm mộ.

Tin liên quan

Giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025: So tài đỉnh cao, kết nối cộng đồng

Giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025: So tài đỉnh cao, kết nối cộng đồng

Giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025 diễn ra từ 24 đến 26.10 tại Hà Nội thu hút 700 tay vợt chuyên nghiệp lẫn phong trào tham gia hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao.

Giao lưu pickleball lan tỏa thông điệp vì sức khỏe phụ nữ

Thú vị hai tay vợt Việt Nam vô địch U.50 giải pickleball PPA Tour Asia Malaysia Cup

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball Giải pickleball Củ Chi mở rộng Dương Hữu Phúc hoa khôi pickleball
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận