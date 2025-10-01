Giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025: So tài đỉnh cao, kết nối cộng đồng

Hôm nay (1.10) tại Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty TD Media công bố giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025. Theo đó giải diễn ra từ ngày 24 đến 26.10 tại cụm sân Happyland với sự điều hành chuyên môn của Cục TDTT Việt Nam, cùng sự đồng hành truyền thông và phối hợp thực hiện của Vietcontent.

Ban tổ chức công bố giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025 ẢNH: VTV

Giải dự kiến quy tụ gần 700 VĐV trong và ngoài nước, tranh tài ở 11 nội dung thi đấu, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồng. Nhiều tay vợt nổi tiếng như Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Anh Thắng (Anh Chú Pickleball) cùng những tay vợt trẻ nổi bật trong làng pickleball sẽ tham dự giải. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, MC, người nổi tiếng và doanh nhân, góp phần lan tỏa bộ môn pickleball đến đông đảo công chúng.

Ông Đinh Đắc Vĩnh – Phó tổng giám đốc VTV chia sẻ: “Pickleball là môn thể thao dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng đã thu hút đông đảo người chơi nhờ dễ tiếp cận. Việc VTV phối hợp với TD Media và các đơn vị đối tác, nhà tài trợ tổ chức VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025 với mục tiêu góp phần lan tỏa, phát triển phong trào pickleball Việt Nam. Bên cạnh đó, ban tổ chức giải cũng sẽ tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện ủng hộ Quỹ Tấm lòng Việt – hoạt động nhân văn hướng tới cộng đồng của giải đấu”.

Ông Đinh Đắc Vĩnh – Phó tổng giám đốc VTV chia sẻ tại lễ công bố giải VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025 ẢNH: VTV

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam cho biết, phong trào pickleball tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều giải đấu có sự góp mặt của các VĐV hàng đầu Việt Nam cũng như quốc tế tranh tài. “Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, sự góp mặt của nhiều VĐV xuất sắc Việt Nam và thế giới, tổ trọng tài điều hành của Cục TDTT Việt Nam sẽ là yếu tố giúp VTV A.O.Smith Pickleball Open 2025 trở thành giải đấu hấp dẫn, thành công, góp phần phát triển phong trào pickleball Việt Nam”, bà Lê Thị Hoàng Yến kỳ vọng.

Theo lịch trình, ban tổ chức tiếp nhận đăng ký từ ngày 30.9 đến 16.10 sau đó công bố bảng đấu, lịch thi đấu vào ngày 20.10. Các nội dung tranh tài tại giải gồm đôi nam, đôi nam nữ open; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào trên 35 tuổi; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào dưới 35 tuổi; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dành cho nghệ sĩ, người nổi tiếng, doanh nhân. Ngoài giải thưởng từ 5 triệu đến 60 triệu đồng cho từng nội dung, ban tổ chức giải còn trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải với phần thưởng 20 triệu đồng. Các trận đấu của giải được tường thuật trực tiếp trên VTVgo, fanpage VTV Thể thao.



