Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Patrik Lê Giang sẽ được nhập tịch Việt Nam, nếu Bộ Tư pháp phê duyệt hồ sơ

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
04/10/2025 00:00 GMT+7

HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có lời đề nghị về việc hỗ trợ nhập tịch cho thủ môn Patrik Lê Giang.

HLV Kim Sang-sik mong mỏi Patrik Lê Giang được nhập tịch Việt Nam

Dựa trên các lời đề nghị về Patrik Lê Giang, ngành thể thao có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an, với nội dung như sau: "Thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là sự quan tâm ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người hâm mộ Việt Nam dành cho môn bóng đá. 

Để tiếp nối và thực hiện những mục tiêu quan trọng của đội tuyển bóng đá nam quốc gia tại các giải bóng đá quốc tế như: vô địch châu Á, vòng loại World Cup, vô địch Đông Nam Á. Sau quá trình theo dõi, đánh giá chuyên chuyên môn tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gần đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Kim Sang-sik (HLV trưởng đội tuyền quốc gia), đã đề xuất nhập tịch cầu thủ Việt kiều Patrick Lê Giang đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM, do Công ty CP Bóng đá TP.HCM quản lý".

Thủ môn Patrik Lê Giang sẽ được nhập tịch Việt Nam, nếu Bộ Tư pháp phê duyệt hồ sơ- Ảnh 1.

Thủ môn Patrik Lê Giang

Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Công văn nêu tiếp: "Việc nhập tịch nhằm bổ sung lực lượng tốt cho đội tuyển bóng đá quốc gia làm nhiệm vụ trong những năm tới. Trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang, sinh ngày 8.9.1992. Nơi sinh: Slovakia; ﻿﻿Quốc tịch: Slovakia. Nhập cảnh vào Việt Nam ngày 25.1.2023. 

Thành tích thi đấu tại Việt Nam: đã thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM kể từ năm 2023 cho đến nay với vị trí thủ môn.

Vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, đặc biệt là bóng đá Việt Nam, rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tư pháp".

Tin liên quan

V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn

V-League: CLB Hà Tĩnh hòa kịch tính PVF-CAND, Trọng Hoàng suýt ghi bàn

CLB Hà Tĩnh và CLB PVF-CAND tạo ra một màn so tài kịch tính và bất phân thắng bại ở trận đấu thuộc vòng 6 V-League.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Bắt đầu tách tốp, HAGL lại đẩy Thanh Hóa xuống dưới đáy

2 cựu sao CLB Becamex TP.HCM tỏa sáng trong ngày giải hạng nhất có mưa bàn thắng

Khám phá thêm chủ đề

Patrik Lê Giang Kim Sang-sik Liên đoàn bóng đá việt nam CLB Công an Hà Nội Bộ Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận