Thủ môn Patrik Lê Giang sẽ được nhập tịch Việt Nam, nếu Bộ Tư pháp phê duyệt hồ sơ

HLV Kim Sang-sik mong mỏi Patrik Lê Giang được nhập tịch Việt Nam

Dựa trên các lời đề nghị về Patrik Lê Giang, ngành thể thao có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an, với nội dung như sau: "Thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là sự quan tâm ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người hâm mộ Việt Nam dành cho môn bóng đá.

Để tiếp nối và thực hiện những mục tiêu quan trọng của đội tuyển bóng đá nam quốc gia tại các giải bóng đá quốc tế như: vô địch châu Á, vòng loại World Cup, vô địch Đông Nam Á. Sau quá trình theo dõi, đánh giá chuyên chuyên môn tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gần đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Kim Sang-sik (HLV trưởng đội tuyền quốc gia), đã đề xuất nhập tịch cầu thủ Việt kiều Patrick Lê Giang đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM, do Công ty CP Bóng đá TP.HCM quản lý".

Thủ môn Patrik Lê Giang Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Công văn nêu tiếp: "Việc nhập tịch nhằm bổ sung lực lượng tốt cho đội tuyển bóng đá quốc gia làm nhiệm vụ trong những năm tới. Trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang, sinh ngày 8.9.1992. Nơi sinh: Slovakia; ﻿﻿Quốc tịch: Slovakia. Nhập cảnh vào Việt Nam ngày 25.1.2023.

Thành tích thi đấu tại Việt Nam: đã thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM kể từ năm 2023 cho đến nay với vị trí thủ môn.

Vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, đặc biệt là bóng đá Việt Nam, rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tư pháp".