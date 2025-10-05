VTV chỉ phát sóng trực tiếp lượt về trận đội tuyển Nepal đấu Việt Nam: Lượt đi xem ở đâu?

Đ ỘI TUYỂN N EPAL GẶP KHÓ

Đội tuyển Nepal bước vào loạt trận tháng 10 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 với vô vàn thách thức. Không chỉ thua cả hai lượt đầu tiên, đội bóng do HLV Matt Ross dẫn dắt còn phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: không được đá sân nhà vì bất ổn chính trị trong nước, và phải chơi cả hai lượt trận đi - về với thầy trò ông Kim Sang-sik tại VN, lần lượt tại sân Bình Dương (ngày 9.10) và sân Thống Nhất (ngày 14.10).

Hiểu Minh (trái) là cầu thủ tiềm năng lứa U.23 được đôn lên đội tuyển VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lực lượng đội tuyển Nepal tập trung cho 2 trận gặp VN gồm 33 cầu thủ, hội quân từ ngày 23.9. HLV Matt Ross buộc phải xoay xở với những mảnh ghép không quá chất lượng, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt hoặc thiếu cảm giác thi đấu. Hệ thống giải quốc nội yếu, tài chính eo hẹp và thiếu cơ sở vật chất khiến các tuyển thủ phải vật lộn để duy trì phong độ. Trước loạt trận đấu tháng 10, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA), ông Kiran Rai thừa nhận: "Chi phí hỗ trợ từ FIFA và AFC là không đủ, chúng tôi phải sử dụng tiết kiệm nhất có thể. Hơn thế, các cầu thủ không có nhiều giải đấu trong nước, thiếu cơ sở vật chất tập luyện và buộc phải ra nước ngoài thi đấu. Dù vậy khi họ ra nước ngoài, chất lượng lại không được đảm bảo. Thành phần 33 cầu thủ vừa được triệu tập gần như là tốt nhất của bóng đá Nepal thời điểm này, nhưng phần lớn họ đều chơi trong nước. Thậm chí, nhiều cầu thủ trong số này còn trải qua thời điểm thất nghiệp".

Sau hai trận đầu, Nepal chưa có điểm số nào khi để thua Lào 1-2 và Malaysia 0-2. Tuy nhiên, nếu đội tuyển Malaysia cũng bị AFC xử thua 0-3 vì cáo buộc gian lận trong việc nhập tịch cầu thủ, cơ hội sẽ trở nên sáng sủa hơn với Nepal. Theo đó, 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch không hợp lệ được FIFA nêu tên có Hector Alejandro Hevel Serrano. Đây là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Nepal ở trận đấu thuộc lượt trận thứ nhất, diễn ra hồi tháng 3. Ông Kiran Rai cho biết, ANFA đã nhận được thông tin đội tuyển Malaysia nhận án phạt của FIFA vì nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ. Chính vì vậy, đội tuyển Nepal cần phải chắt chiu những trận đấu còn lại. "Hai trận đấu với đội tuyển VN trong tháng 10 rất quan trọng. Tôi có thể khẳng định đội tuyển Nepal sẽ thi đấu với tinh thần, quyết tâm cao nhất. ANFA đang trên con đường cải cách và đội tuyển quốc gia chính là nơi tốt nhất để mọi người thấy tinh thần ấy", Tổng thư ký ANFA nhấn mạnh.

C HIẾN THẮNG LÀ CHƯA ĐỦ VỚI ĐỘI TUYỂN VN

Theo thông báo từ FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của Malaysia đều xuất hiện trong trận đội này thắng VN với tỷ số 4-0 hồi tháng 6. Trong trường hợp Malaysia bị xử thua 0-3 trước VN trận này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chiếm ngôi đầu bảng và rộng đường đến vòng chung kết Asian Cup 2027. Có thể nói, nhiều yếu tố khách quan đang ủng hộ VN, từ việc được chơi 2 trận gặp Nepal trên sân nhà cho đến án kỷ luật nặng mà AFC có thể trừng phạt đội tuyển Malaysia. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều việc phải làm.

Bóng đá vốn tiềm ẩn nhiều biến số, nhưng không thể phủ nhận rằng đội tuyển Nepal chưa phải là đối trọng với VN vào lúc này. Do đó, đích đến thực sự của đội tuyển VN khi gặp Nepal 2 lần trong tháng 10 không chỉ là chiến thắng. Khán giả lúc này đang chờ đợi một màn trình diễn tươi mới hơn về mặt chuyên môn của các học trò HLV Kim Sang-sik. Bình luận viên Huỳnh Sang nhận định, những trận đấu sắp tới tại vòng loại Asian Cup 2027 là cơ hội để ông Kim chuẩn bị cho tương lai đội tuyển, trong đó có việc nâng cấp kỹ chiến thuật từ các gương mặt cũ, đồng thời xây dựng lớp kế cận.

"Trước mắt, trong 2 trận gặp Nepal (tháng 10) và kể cả trận gặp Lào (tháng 11), đội tuyển VN không chỉ phải thắng. Việc giành chiến thắng trong cả ba trận này là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng quan trọng hơn là phải chuẩn bị lực lượng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, những gương mặt được xem là tương lai đội tuyển. Các cầu thủ lứa U.23 cần được cọ xát nhiều hơn ở đấu trường quốc tế để trưởng thành hơn, qua đó phục vụ mục tiêu tại SEA Games, vòng chung kết U.23 châu Á 2026 và kể cả trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.2026. Đặc biệt, đội tuyển VN phải chuẩn bị để đấu một trận ra trò khi gặp lại Malaysia, khẳng định vị thế của đương kim vô địch Đông Nam Á", bình luận viên Huỳnh Sang phân tích.

Bản quyền truyền thông phân chia thế nào?

Bản quyền truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam đến hết năm 2027 (không chỉ riêng vòng loại Asian Cup 2027), thuộc về FPT Play. Còn các trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 thuộc về VTV.



Như vậy, trận lượt đi giữa đội tuyển VN và Nepal trên sân Gò Đậu vào ngày 9.10 sẽ được phát trên FPT Play. Còn trận lượt về trên sân Thống Nhất vào ngày 14.10 là trận sân khách, sẽ được phát trên VTV (gồm các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVgo).