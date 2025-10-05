Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu ‘ngon lành’ và chờ đợi cái kết bất ngờ của U.23 Việt Nam

Thiếu Bá
Thiếu Bá
05/10/2025 08:14 GMT+7

Về lý thuyết, lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U.23 châu Á khá thuận lợi. Chỉ đến lượt trận cuối cùng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik mới đụng độ đội mạnh nhất bảng Ả Rập Xê Út. Trước đó, chúng ta sẽ gặp các đối thủ vừa sức.

Trận cuối cùng của vòng loại, U.23 Việt Nam mới gặp đối thủ khó nhất

Theo lịch thi đấu vòng bảng giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Jordan vào ngày 6.1.2026, gặp Kyrgyzstan vào ngày 9.1.2026 và đối đầu với Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.2026.

Lịch thi đấu ‘ngon lành’ và chờ đợi cái kết bất ngờ của U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có lịch thi đấu khá thuận lợi

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong số các đội cùng bảng A với U.23 Việt Nam, U.23 Ả Rập Xê Út về lý thuyết là đội mạnh nhất. Ả Rập Xê Út vừa là đại diện của 1 trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á, vừa là đội chủ nhà của vòng chung kết (VCK) của giải đấu này. Chính vì thế, trận đấu với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út sẽ là trận đấu khó nhất U.23 Việt Nam tại vòng đấu bảng.

Chúng ta sẽ thi đấu với U.23 Ả Rập Xê Út cuối cùng. Trước khi thi đấu với đội chủ nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ có thời gian nghiên cứu đối thủ này, thông qua các trận đấu của U.23 Ả Rập Xê Út với Kyrgyzstan và Jordan. Thậm chí, trong trường hợp U.23 Việt Nam giải quyết tốt 2 đối thủ Jordan và Kyrgyzstan ở 2 lượt đấu đầu tiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ không cần phải thi đấu theo kiểu một mất một còn với U.23 Ả Rập Xê Út.

Tập trung giải quyết 2 đối thủ chính

Jordan và Kyrgyzstan mới là các đối thủ chính của U.23 Việt Nam ở vòng bảng giải U.23 châu Á 2026. Các đội này sẽ cạnh tranh vé vào vòng tứ kết với chúng ta. Thực lực của U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan khá tương đồng, họ cũng không mạnh hơn so với U.23 Việt Nam. Chính vì thế, việc sớm đối đầu với những đội ngang tầm giúp đội tuyển U.23 Việt Nam không phải gặp áp lực quá lớn ở giai đoạn khởi đầu của giải đấu.

Lịch thi đấu ‘ngon lành’ và chờ đợi cái kết bất ngờ của U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

2 trận đầu vòng bảng rất quan trọng với U.23 Việt Nam

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Về đối thủ đầu tiên là U.23 Jordan, cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm hiến kế: "U.23 Jordan về cơ bản có lối chơi khá giống với U.23 Yemen tại vòng loại. Dĩ nhiên, U.23 Jordan có trình độ nhỉnh hơn Yemen, nhưng sự nhỉnh hơn này không quá lớn, U.23 Việt Nam có thể có cơ hội trước đội này. Ngoài ra, U.23 Jordan cũng có lối chơi tương tự như các đội bóng của Syria mà bóng đá Việt Nam vài lần chạm trán trong những năm gần đây. Thế nên, chúng ta có thể nghiên cứu các trận đấu đấy, trước khi rút ra bài học cho chính mình".

Còn về U.23 Kyrgyzstan, ông Dương Vũ Lâm cho biết: "Đội bóng Trung Á không hơn các cầu thủ U.23 Việt Nam về thể hình, thể lực, cũng như tốc độ. Họ có kỹ thuật tốt, nhưng cũng nói về kỹ thuật, các cầu thủ U.23 Việt Nam không kém. Chính vì thế, U.23 Việt Nam sẽ có nhiều phương án tấn công, khi chạm trán với U.23 Kyrgyzstan. Nếu giải quyết tốt 2 trận đầu tiên gặp Jordan và Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam sẽ trút bỏ rất nhiều áp lực, trước khi bước vào trận đấu cuối gặp U.23 Ả Rập Xê Út".

Nằm trong 1 bảng đấu thuận lợi, được hưởng 1 lịch thi đấu thuận lợi, U.23 Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đi tìm thành tích tốt tại giải U.23 châu Á 2026.

