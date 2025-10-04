Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal: Quang Hải vắng mặt, Văn Lâm trở lại
Video Thể thao

Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal: Quang Hải vắng mặt, Văn Lâm trở lại

Quỳnh Phương - Hồng Nam
04/10/2025 15:30 GMT+7

Quang Hải sẽ không tham gia đợt hội quân tháng 10 do chưa hồi phục chấn thương, trong khi thủ môn Đặng Văn Lâm đã được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau một thời gian dài vắng mặt.

Ngày 4.10.2025, đội tuyển Việt Nam xác nhận rằng Quang Hải sẽ không tham gia đợt hội quân FIFA Days tháng 10 này để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Lý do là do tiền vệ của CLB Công an Hà Nội vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương ở khớp vai phải.

HLV Kim không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế cho Quang Hải, vì vậy đội tuyển vẫn giữ quân số 23 người, đúng theo quy định.

Trong một diễn biến khác, thủ môn Đặng Văn Lâm đã nhận được cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam sau một thời gian dài vắng mặt. Văn Lâm, sau gần một năm không xuất hiện trong đội tuyển, đã có màn thể hiện xuất sắc tại CLB Ninh Bình, giúp đội bóng này thăng hạng V-League.

Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal: Quang Hải vắng mặt, Văn Lâm trở lại

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trong hai trận đấu này để cải thiện vị trí và hy vọng san lấp khoảng cách 3 điểm với Malaysia. Tuy nhiên, không chỉ cần thắng, mà cách thức chiến thắng cũng rất quan trọng. Đội tuyển cần xây dựng một lối chơi kiểm soát bóng và tấn công đa dạng hơn, giảm sự phụ thuộc vào những trụ cột hiện tại, đồng thời cải thiện khả năng cầm nhịp trận đấu.

Với những cầu thủ trẻ tiềm năng HLV Kim Sang-sik có thể sẽ thực hiện sự chuyển giao thế hệ trong đội tuyển quốc gia. Đây là cơ hội để các tài năng mới thử sức trong những trận đấu quan trọng sắp tới, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

đội tuyển Việt Nam Quang Hải đội tuyển Nepal Đặng Văn Lâm HLV Kim Sang-sik
