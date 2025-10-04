HLV Kim Sang-sik mặc áo giản dị vẫn rất chất, đội tuyển Việt Nam ‘tíu tít’ hội quân

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đánh bại Nepal

Trước trận gặp Nepal, đội tuyển Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Mira (Thủ Dầu Một, TP.HCM). Đây là nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sinh hoạt hồi tháng 3, khi đối đầu đội tuyển Lào ở lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027.

Trong ngày hội quân trở lại, đội tuyển Việt Nam nhận sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ địa phương. Lúc này, sức hút của trận đấu với Nepal được đẩy lên cao trong bối cảnh cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam sáng trở lại sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA do nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ.

Nguyễn Văn Vĩ nhận sự quan tâm từ người hâm mộ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik cũng di chuyển chung với các học trò. Ông mặc áo trắng giản dị nhưng vẫn khí chất ngút ngàn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tân binh Nguyễn Phi Hoàng bỡ ngỡ trong lần đầu "ăn cơm đội tuyển" ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hoàng Đức là một trong những cầu thủ có lượng fan nữ đông đảo ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay đúng 23 cầu thủ (bằng số lượng đăng ký thi đấu) sau khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải rút lui. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn chấn thương. HLV Kim Sang-sik cũng đã động viên học trò tập trung vào quá trình hồi phục để có thể trở lại mạnh mẽ hơn.

Sau khi hội quân, các cầu thủ có thêm 1 ngày nghỉ ngơi. Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập luyện vào 17 giờ ngày 5.10 trên sân Gò Đậu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Nepal vào các ngày 9.10 (sân Gò Đậu) và 14.10 (sân Thống Nhất). Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành trọn 6 điểm.