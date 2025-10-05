Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo chí quốc tế tò mò về lương HLV Harry Kewell ở Hà Nội: Thấp hơn ông Polking?

Hạnh An
Hạnh An
05/10/2025 12:53 GMT+7

Trở thành tân HLV Hà Nội FC, cựu danh thủ Harry Kewell sẽ nhận một chế độ đãi ngộ hợp lý. Con số được cho là phù hợp với đôi bên.

Harry Kewell đến Việt Nam vào ngày 5.10

Trên trang của Hà Nội FC, huyền thoại bóng đá Úc Harry Kewell chia sẻ sự háo hức được làm việc ngay cùng Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và dàn cầu thủ đội bóng. 

Một ngày trước đó, Hà Nội FC thông báo ký hợp đồng với Harry Kewell, trên cương vị HLV trưởng. Quá trình tiếp cận, đàm phán và thuyết phục thành công giữa Hà Nội FC và Harry Kewell diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, dựa trên tinh thần cầu thị giữa đôi bên. 

Báo chí quốc tế tò mò về lương HLV Harry Kewell ở Hà Nội: Thấp hơn ông Polking? - Ảnh 1.

Harry Kewell bày tỏ, ông rất nóng lòng được bắt tay vào công việc tại Việt Nam

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Báo chí quốc tế tò mò về lương HLV Harry Kewell ở Hà Nội: Thấp hơn ông Polking? - Ảnh 2.

Thực tế trước đó không lâu, Kewell từng là mục tiêu của một số CLB và đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ Liverpool từng nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Singapore, bên cạnh Quả bóng vàng thế giới 2006 - Fabio Cannavaro. Kewell còn là mục tiêu theo đuổi của Kanchanaburi Power tại Thai League 1. 

Thậm chí, một đội bóng của Việt Nam cũng từng quan tâm đến huyền thoại Úc trước khi Hà Nội vào cuộc và theo đuổi đến cùng việc thuyết phục Kewell về với sân Hàng Đẫy. Dẫu vậy, trước tham vọng của Hà Nội FC trong việc trở lại vinh quang tại giải quốc nội và hướng ra đấu trường quốc tế, Harry Kewell đã nhận lời. Cựu cầu thủ của Liverpool cũng muốn thử thách bản thân mình. Bởi ông biết trong vòng 5 năm qua, Hà Nội FC đã thay tới 9 HLV vì không đạt được mục tiêu cả về danh hiệu lẫn lối chơi. Nếu Kewell có thể vượt qua thử thách này, đó sẽ là đòn bẩy đưa ông đến những bước tiếp theo của sự nghiệp cầm quân.  

Kewell từng đá hỏng phạt đền tại Mỹ Đình

Báo chí Anh, Úc và giới truyền thông quốc tế cũng đã đưa thông tin về thương vụ đáng chú ý này. Lịch sử V-League từng chứng kiến nhiều danh thủ, HLV có tiếng đến làm việc. 

Và Harry Kewell trở thành mảnh ghép tiếp theo, đưa bóng đá Hà Nội và Việt Nam được người hâm mộ quốc tế biết đến. Đây cũng là lần đầu tiên sau 18 năm, Harry Kewell đến Việt Nam với tư cách liên quan đến chuyên môn bóng đá. 

Báo chí quốc tế tò mò về lương HLV Harry Kewell ở Hà Nội: Thấp hơn ông Polking? - Ảnh 3.

Trước đó tại tứ kết Asian Cup 2007, Kewell đã cùng đội tuyển Úc thi đấu tứ kết với Nhật Bản trên sân Mỹ Đình (Úc thua và chính Kewell đá hỏng phạt đền).  

Một chi tiết đáng chú ý được báo quốc tế tiết lộ, Harry Kewell sẽ nhận một chế độ đãi ngộ hợp lý tại Hà Nội FC. Con số nằm ở diện mặt bằng như nhiều HLV nước ngoài làm việc ở V-League. Mức lương này cũng thấp hơn đáng kể nếu so với kỷ lục HLV ngoại từng nhận tại Việt Nam trước kia (hơn 700 triệu đồng/tháng, ở trường hợp ông Mano Polking khi đến CLB TP.HCM năm 2020). 

Trong sự nghiệp quốc tế, Harry Kewell có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup, năm 2006 và 2010. Ở cấp CLB, Harry Kewell nổi danh tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, từng giành danh hiệu UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006. Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017. 

Ông từng dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) trong vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023-2024.

Tin liên quan

VTV chỉ phát sóng trực tiếp lượt về trận đội tuyển Nepal đấu Việt Nam: Lượt đi xem ở đâu?

VTV chỉ phát sóng trực tiếp lượt về trận đội tuyển Nepal đấu Việt Nam: Lượt đi xem ở đâu?

Đối đầu với Nepal đang gặp nhiều khó khăn, đích đến thực sự của đội tuyển VN không chỉ là giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, mà nhiệm vụ quan trọng của HLV Kim Sang-sik là nâng cấp lối chơi cho đội bóng, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng các gương mặt trẻ.

Lịch thi đấu ‘ngon lành’ và chờ đợi cái kết bất ngờ của U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Kewell Liverpool Việt Nam Nhật Bản Crawley Town hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận