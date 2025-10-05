Báo chí quốc tế tò mò về lương HLV Harry Kewell ở Hà Nội: Thấp hơn ông Polking?

Harry Kewell đến Việt Nam vào ngày 5.10

Trên trang của Hà Nội FC, huyền thoại bóng đá Úc Harry Kewell chia sẻ sự háo hức được làm việc ngay cùng Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và dàn cầu thủ đội bóng.

Một ngày trước đó, Hà Nội FC thông báo ký hợp đồng với Harry Kewell, trên cương vị HLV trưởng. Quá trình tiếp cận, đàm phán và thuyết phục thành công giữa Hà Nội FC và Harry Kewell diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, dựa trên tinh thần cầu thị giữa đôi bên.

Harry Kewell bày tỏ, ông rất nóng lòng được bắt tay vào công việc tại Việt Nam Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Thực tế trước đó không lâu, Kewell từng là mục tiêu của một số CLB và đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ Liverpool từng nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Singapore, bên cạnh Quả bóng vàng thế giới 2006 - Fabio Cannavaro. Kewell còn là mục tiêu theo đuổi của Kanchanaburi Power tại Thai League 1.

Thậm chí, một đội bóng của Việt Nam cũng từng quan tâm đến huyền thoại Úc trước khi Hà Nội vào cuộc và theo đuổi đến cùng việc thuyết phục Kewell về với sân Hàng Đẫy. Dẫu vậy, trước tham vọng của Hà Nội FC trong việc trở lại vinh quang tại giải quốc nội và hướng ra đấu trường quốc tế, Harry Kewell đã nhận lời. Cựu cầu thủ của Liverpool cũng muốn thử thách bản thân mình. Bởi ông biết trong vòng 5 năm qua, Hà Nội FC đã thay tới 9 HLV vì không đạt được mục tiêu cả về danh hiệu lẫn lối chơi. Nếu Kewell có thể vượt qua thử thách này, đó sẽ là đòn bẩy đưa ông đến những bước tiếp theo của sự nghiệp cầm quân.

Kewell từng đá hỏng phạt đền tại Mỹ Đình

Báo chí Anh, Úc và giới truyền thông quốc tế cũng đã đưa thông tin về thương vụ đáng chú ý này. Lịch sử V-League từng chứng kiến nhiều danh thủ, HLV có tiếng đến làm việc.

Và Harry Kewell trở thành mảnh ghép tiếp theo, đưa bóng đá Hà Nội và Việt Nam được người hâm mộ quốc tế biết đến. Đây cũng là lần đầu tiên sau 18 năm, Harry Kewell đến Việt Nam với tư cách liên quan đến chuyên môn bóng đá.

Trước đó tại tứ kết Asian Cup 2007, Kewell đã cùng đội tuyển Úc thi đấu tứ kết với Nhật Bản trên sân Mỹ Đình (Úc thua và chính Kewell đá hỏng phạt đền).

Một chi tiết đáng chú ý được báo quốc tế tiết lộ, Harry Kewell sẽ nhận một chế độ đãi ngộ hợp lý tại Hà Nội FC. Con số nằm ở diện mặt bằng như nhiều HLV nước ngoài làm việc ở V-League. Mức lương này cũng thấp hơn đáng kể nếu so với kỷ lục HLV ngoại từng nhận tại Việt Nam trước kia (hơn 700 triệu đồng/tháng, ở trường hợp ông Mano Polking khi đến CLB TP.HCM năm 2020).

Trong sự nghiệp quốc tế, Harry Kewell có 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kỳ World Cup, năm 2006 và 2010. Ở cấp CLB, Harry Kewell nổi danh tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, từng giành danh hiệu UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006. Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017.

Ông từng dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) trong vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023-2024.

