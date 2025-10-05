Van Dijk hóa ‘chú hề’, Liverpool thua đau Chelsea phút 90+5 và mất luôn ngôi đầu

Liverpool chơi rất tệ ở hiệp 1

Tiếp đón Liverpool trên sân Stamford Bridge, Chelsea nhập cuộc đầy tự tin. Sau khoảng 10 phút đầu chơi chậm, Chelsea bắt đầu tăng tốc và tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm. Phút 14, Moises Caicedo nhận bóng từ đường chuyền của Malo Gusto rồi dốc bóng vào thẳng trung lộ, tung cú đá trái phá về phía khung thành Liverpool. Bóng đi với quỹ đạo khó chịu, vào thẳng góc chết và không cho thủ thành Giorgi Mamardashvili bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Moises Caicedo (áo xanh) mở tỷ số cho Chelsea với siêu phẩm không tưởng ẢNH: REUTERS

Bàn mở tỷ số của Moises Caicedo khiến nhiều CĐV có mặt trên sân Stamford Bridge bất ngờ. Bình luận viên của kênh Sky Sports bình luận trong thời gian giữa giờ: “Moises Caicedo sút bóng và điều không tưởng đã xuất hiện. Nhiều người hoảng hốt, nhất là khi nó được thực hiện ở khoảng cách hơn 20 m, với tốc độ cực cao. Mamardashvili bay hết cỡ, chạm nhẹ nhưng cũng chẳng thể ngăn cản một bàn thắng tuyệt đẹp. Trong khi đó, Virgil van Dijk như “chú hề”, dễ dàng bị Moises Caicedo đánh lừa trong nhịp đầu tiên. Có lẽ đội trưởng của Liverpool định bắt bài nhưng điều ấy thật vô nghĩa”.

Không chỉ sớm bị thủng lưới, Liverpool còn thi đấu cực tệ trong hiệp 1. Đội bóng của HLV Arne Slot cầm bóng 55% nhưng loay hoay để tiếp cận khung thành Chelsea. Suốt hiệp 1, Liverpool chỉ có đúng 2 lần dứt điểm nhưng bóng không lần nào đi trúng đích. Kể từ đầu giải, đây chính là thống kê tệ nhất của “The Kop”.

Virgil van Dijk và Liverpool có hiệp đấu cực tệ trước Chelsea ẢNH: REUTERS

Sau hiệp đấu thất vọng, Liverpool cải thiện thế trận ở hiệp 2. Thay vì dùng các tình huống bật nhả như hiệp 1 đội khách sử dụng nhiều hơn các quả tạt từ 2 biên. Phút 63, cầu thủ liên tục được HLV Arne Slot xếp đá chính kể từ đầu mùa là Cody Gakpo lập công, gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Ở bàn thắng này, tân binh Alexander Isak cũng để lại dấu ấn với pha khống chế bóng tinh tế, kiến tạo cho Cody Gakpo.

Tuy nhiên, khoảng 20 phút cuối Liverpool lại đánh mất thế trận vào tay Chelsea, chịu liên tiếp những cú sút. Phút 90+5, Estêvão lập công, ấn định trận thắng 2-1 cho Chelsea. Đáng nói hơn, trong bàn thắng này của Chelsea hàng thủ Liverpool tiếp tục mắc sai lầm. Virgil van Dijk cùng các đồng đội mãi nhìn theo bóng, không đảm bảo vị trí và tạo thời cơ để Estêvão dễ dàng băng xuống dứt diểm.

Chelsea khiến Liverpool (áo đỏ) thua trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường ẢNH: REUTERS

Giành chiến thắng ở trận gặp Liverpool, Chelsea có 11 điểm sau 4 trận, vươn lên đứng thứ 6. Trong khi đó, Liverpool có 15 điểm, chính thức mất ngôi đầu vào tay Arsenal. Đáng chú ý, đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp mà Liverpool phải đón nhận ở mùa này.