Quá kinh ngạc vì M.U thắng dễ chưa từng thấy, HLV Amorim đã cải tổ những gì?

Văn Trình
Văn Trình
04/10/2025 23:04 GMT+7

Những sự thay đổi trong chiến thuật của HLV Ruben Amorim đã giúp M.U đánh bại Sunderland 2-0 ở trận đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, diễn ra tối 4.10.

Sau 6 vòng đấu, M.U vẫn cho thấy sự bất ổn khi chỉ giành 7 điểm. Nhiều cầu thủ trong đội hình M.U thi đấu thiếu ổn định, liên tục mắc sai lầm khiến “Quỷ đỏ” đánh rơi điểm số một cách khó hiểu. Chính vì thế, khi gặp Sunderland ở vòng 7, HLV Ruben Amorim đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong chiến thuật. Thay vì sử dụng đội hình 3-4-3 quen thuộc, HLV người Bồ Đào Nha đã chuyển thành sơ đồ 3-5-2. Những cầu thủ có màn trình diễn thất vọng như Patrick Dorgu, Manuel Ugarte bị đẩy lên băng ghế dự bị. Đặc biệt, trong khung thành, người bắt chính 6 vòng đầu là Altay Bayındır cũng nhường vị trí cho tân binh Senne Lammens.

Quá kinh ngạc vì M.U thắng dễ chưa từng thấy, HLV Amorim đã cải tổ những gì?- Ảnh 1.

HLV Ruben Amorim bắt đầu có những sự điều chỉnh sau khi M.U trải qua giai đoạn khó khăn đầu mùa

ẢNH: REUTERS

Những sự điều chỉnh này đã giúp M.U thi đấu hiệu quả và lấn lướt Sunderland trong hiệp 1. Đội chủ sân Old Trafford cầm bóng gần 60% và sút đến 12 lần - gấp 3 lần đối thủ. Phút thứ 8, Mason Mount có cú sửa lòng nhẹ nhàng, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 31, Benjamin Šeško lập công, giúp M.U dẫn trước 2-0.

Trong khi hàng công thi đấu thăng hoa, ở hàng thủ Senne Lammens cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Người gác đền mới của M.U được tin tưởng và ngay lập tức chứng minh khả năng với nhiều tình huống chuyền bóng chính xác. Ở những phút cuối hiệp 1, Senne Lammens còn phản xạ xuất sắc, giúp M.U bảo toàn mảnh lưới.

Quá kinh ngạc vì M.U thắng dễ chưa từng thấy, HLV Amorim đã cải tổ những gì?- Ảnh 2.

M.U dẫn trước đối thủ 2 bàn chỉ sau hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Sau hiệp đấu dễ dàng, M.U tiếp tục cho thấy sự áp đảo ở hiệp 2. Đội bóng của HLV Ruben Amorim kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, tự tin đập nhả để mở ra những đợt tấn công nguy hiểm. Xét về cơ hội ăn bàn, M.U cũng hơn hẳn đối thủ Sunderland: 8 so với 4. Đáng tiếc, những cầu thủ như Benjamin Šeško, Cunha dứt điểm thiếu chính xác, không thể ghi thêm bàn nào vào lưới Sunderland. 

Thắng dễ 2-0 trước Sunderland, M.U có 10 điểm sau 7 trận. Kể từ đầu giải, đây là lần thứ 3 thầy trò HLV Ruben Amorim giành 3 điểm. Đội chủ sân Old Trafford vươn lên đứng thứ 8 và chỉ còn kém vị trí dự Champions League 2 điểm. 

Quá kinh ngạc vì M.U thắng dễ chưa từng thấy, HLV Amorim đã cải tổ những gì?- Ảnh 3.

M.U có trận thắng dễ nhất từ đầu mùa

ẢNH: REUTERS

Ở cặp đấu cùng giờ, Arsenal được thi đấu trên sân nhà và giành chiến thắng 2-0 trước West Ham. Kết quả này giúp “Pháo thủ” có 16 điểm sau 7 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, trên sân Elland Road, Tottenham cũng có niềm vui khi đánh bại đội chủ nhà Leeds United 2-1.

