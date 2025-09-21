Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bất ngờ cá voi sát thủ húc nhiều tàu thuyền ngoài khơi Bồ Đào Nha
Video Thế giới

Bất ngờ cá voi sát thủ húc nhiều tàu thuyền ngoài khơi Bồ Đào Nha

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
21/09/2025 07:20 GMT+7

Thủy thủ đoàn đã được một tàu tuần tra đưa về cảng Cascais (Bồ Đào Nha) sau khi bị một con cá voi sát thủ tấn công liên tục.

Một du thuyền chở 5 người bị chìm hôm 13.9 gần bãi biển Fonte da Telha (Bồ Đào Nha). Thủ phạm gây chìm thuyền là một đàn cá voi sát thủ húc. Chỉ trong vòng một tuần, đã có ba sự cố liên quan đến cá voi sát thủ ngoài khơi Bồ Đào Nha.

Hôm 15.9, 4 người đã được cứu khỏi một chiếc thuyền ngoài khơi Bồ Đào Nha sau khi họ cầu cứu vì “những cú va chạm liên tiếp vào mũi thuyền do cá voi sát thủ gây ra”.

Vụ việc xảy ra gần Costa da Caparica, cách thủ đô Lisbon khoảng 10 hải lý. Sau khi kêu cứu, thủy thủ đoàn đã được một tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên UCCF đưa đến cảng Cascais an toàn.

Trong vụ việc hôm 13.9, cả 5 người đã được cứu khỏi ngay trước khi du thuyền CLB Nautic Squad bị chìm.

Cá voi sát thủ húc tàu thuyền ngoài khơi Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Một chiếc du thuyền bị chìm sau khi bị cá voi sát thủ húc ngoài khơi Bồ Đào Nha

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Một cuộc chạm trán thứ hai với nhóm cá voi sát thủ được ghi nhận sau đó cùng ngày ngoài khơi vịnh Cascais, trong đó bốn người được đưa ra khỏi tàu mà không bị thương.

Cơ quan Hàng hải Quốc gia Bồ Đào Nha cho biết họ đã nhận được cảnh báo lúc 12 giờ 30 trưa “do có sự va chạm với cá voi sát thủ”.

Kể từ tháng 5.2020, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận hàng trăm vụ cá voi sát thủ đâm vào thuyền gần bán đảo Iberia, làm dấy lên nhiều giả thuyết và nghiên cứu về sự gia tăng xu hướng hành vi này.

Vụ việc diễn ra sau một cảnh báo mới, khi hai chiếc thuyền bị một cặp cá voi sát thủ tấn công ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha vào đầu tháng 9. Một tàu cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha đã được gọi đến sau khi hai sự việc xảy ra chỉ cách nhau vài phút tại vùng biển Galicia.

Xem thêm bình luận