Đội tuyển Indonesia nhận cú sốc lớn trước vòng loại World Cup 2026, HLV Kluivert đau lòng

Indonesia có đến 4 thủ môn, nhưng vẫn bất an

Thủ môn Emil Audero (có mẹ là người Ý và bố là người Indonesia), anh đang thi đấu cho CLB Cremonese theo diện cho mượn từ đội Como (đều thuộc giải Serie A, Ý).

Audero đã chọn khoác áo đội tuyển Indonesia và trở thành người gác đền tin cậy trong 4 trận liên tiếp gần đây tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á cùng giao hữu quốc tế, khi thay thủ môn Maarten Paes bị treo giò hoặc chấn thương.

Đội tuyển Indonesia sẽ gặp khủng hoảng ở vị trí thủ môn sau khi Emil Audero vắng mặt vào giờ chót Ảnh: Reuters

HLV Kluivert ban đầu đã điền tên Emil Audero cùng Maarten Paes (thuộc CLB FC Dallas ở giải MLS, Mỹ), bên cạnh thủ môn đang thi đấu trong nước Ernando Ari (CLB Persebaya Surabaya), là 3 thủ môn chính của đội tuyển Indonesia thi đấu các trận tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Mặc dù vậy, kế hoạch này bất ngờ bị đổ bể, sau khi Emil Audero dính chấn thương trong lúc khởi động trước trận Cremonese gặp Como tại vòng 5 giải Serie A ngày 27.9. Thủ môn 28 tuổi này ban đầu được chẩn đoán chỉ bị chấn thương nhẹ cơ bắp chân, có thể kịp bình phục và thi đấu cho đội tuyển Indonesia ít nhất là 1 trận tại vòng loại World Cup 2026 (dự kiến trận gặp đội Iraq ngày 12.10).

"Thật không may, hôm nay (ngày 3.10) tôi đã nói chuyện với Emil Audero (qua điện thoại) sau khi chụp MRI, và anh ấy xác nhận rằng, anh ấy sẽ không thể kịp thi đấu bất cứ trận nào tại vòng loại thứ tư sắp tới, bao gồm trận đấu với đội Ả Rập Xê Út (ngày 9.10) và Iraq (12.10). Đây là cú sốc đối với thủ môn Emil Audero và cả chúng tôi", HLV Kluivert bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với báo chí Indonesia.

HLV Kluivert cũng cho biết, dự kiến thủ môn Emil Audero sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 tuần trở lên. Do đó, ông bắt buộc phải thay đổi kế hoạch, gọi thêm 2 thủ môn từ trong nước vào danh sách để dự phòng, đó là thủ môn Nadeo Argawinata và Reza Arya Pratama. Qua đó, danh sách các thủ môn của đội Indonesia hiện tăng lên 4 người, với 2 người còn lại là Maarten Paes và Ernando Ari.

HLV Kluivert lo lắng khi đội tuyển Indonesia phải chia tay trụ cột thủ môn Emil Audero, và khả năng đối mặt bão chấn thương Ảnh: Reuters

Nhưng trong đó, chỉ có duy nhất thủ môn Maarten Paes là người giàu kinh nghiệm và đủ khả năng để thuyết phục HLV Kluivert chọn bắt chính. Trong khi 3 thủ môn còn lại, rõ ràng chỉ đóng vai trò dự phòng một cách bất đắc dĩ.

"Đây chắc chắn là một mất mát rất lớn, bởi tôi nghĩ Emil Audero có tố chất thủ môn rất tốt. Xét về màn trình diễn gần đây của cậu ấy, đây thực sự là một cú sốc đối với cả đội tuyển Indonesia", HLV Kluivert nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho rằng: "Với tình thế như vậy, nhưng tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ đang góp mặt ở đội tuyển. Trước một cơ hội rất lớn ở phía trước, tôi hy vọng họ sẽ vượt lên và chứng minh khả năng của mình. Qua đó, có thể giành được giấc mơ ấp ủ lâu nay, đó là giành vé dự World Cup 2026".

Ngoài thủ môn số 1 Emil Audero đã chính thức vắng mặt, HLV Kluivert cũng bác bỏ lo ngại về chấn thương của hậu vệ Sandy Walsh, tin rằng cầu thủ thuộc biên chế CLB Buriram United (Thái Lan) này sẽ đủ thể lực và thể chất thi đấu cho đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Indonesia đang chuẩn bị thi đấu 2 trận gặp đội Ả Rập Xê Út (lúc 0 giờ 15, ngày 9.10) và Iraq (lúc 2 giờ 30, ngày 12.10), đều giờ Việt Nam, trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở bảng A là đội Qatar làm chủ nhà cùng UAE và Oman. Tại vòng này, chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé đi tiếp vào vòng chung kết, nhì bảng đấu vòng play-off, chót bảng sẽ bị loại.