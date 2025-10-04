HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng, thừa nhận khó khăn bủa vây trước án phạt của FIFA

Bóng đá Malaysia đang níu kéo hy vọng mong manh

Theo New Straits Times, bức ảnh Chủ tịch danh dự của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) Tan Sri Hamidin Amin đứng cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được đăng tải trên mạng xã hội Instagram ngày 3.10, đang tạo ra một tia hy vọng mong manh cho CĐV nước này với khả năng sẽ dàn xếp được vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" làm giả giấy tờ.

HLV Peter Cklamovski (giữa) của đội tuyển Malaysia thừa nhận khó khăn đang bủa vây Ảnh: Ngọc Linh

"Liệu sẽ có tia hy vọng nào cho án treo giò và phạt tiền đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch này hay không?", New Straits Times đặt câu hỏi, và thêm rằng nụ cười ấm áp của Chủ tịch FIFA Infantino trong bức ảnh với sự có mặt ông Hamidin đang mang lại sự hy vọng được chờ đợi.

Cũng theo New Straits Times, bất kể Chủ tịch tạm quyền FAM, Yusoff Mahadi đã phủ nhận, nhưng dư luận và người hâm mộ Malaysia đều tin rằng, chuyến đi của ông Hamidin đến Zurich, Thụy Sĩ gần đây, ngoài công việc chính dự cuộc họp Hội đồng FIFA, còn là điều đã được dự đoán trước. Đó là tìm cách dàn xếp và thảo luận về lệnh trừng phạt cực nặng của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan.

Đội tuyển Malaysia ‘thay máu’ đội hình sau bê bối nhập tịch, chuẩn bị đấu Lào

Cho đến cuối ngày 3.10, FAM vẫn đang chờ đợi các tài liệu đánh giá đầy đủ về án phạt từ FIFA, trước khi xem xét khả năng kháng cáo. Thời hạn 10 ngày dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" để kháng cáo đang cạn dần (tính từ ngày 26.9).

Sự im lặng của FAM hiện nay, được cho là đang chờ đợi kết quả cuộc dàn xếp và thảo luận của ông Hamidin với FIFA. Nhưng hy vọng cực kỳ mong manh và chưa rõ tình thế sẽ ra sao. Báo chí Malaysia dẫn các nguồn tin từ FAM cho biết, nhiều khả năng trong cuối tuần này FAM sẽ nhận các tài liệu chi tiết về án phạt từ FIFA.

Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia sau khi công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới đây, đã thừa nhận với diễn biến khủng hoảng hiện nay, đang gây khó khăn cho Harimau Malaya và án phạt của FIFA có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng tôi phải chuyên nghiệp, kỷ luật và tiếp tục là đội bóng mà chúng tôi mơ ước", HLV Peter Cklamovski bày tỏ, sau khi ông không thể gọi lại 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đang bị cấm thi đấu 12 tháng.

"Chúng tôi đã sử dụng lại gần như toàn bộ đội hình trong cả hai trận đấu gần đây (thắng Singapore tỷ số 2-1 và Palestine tỷ số 1-0 trong tháng 9). Đây là hai trận đấu tốt đẹp, chúng tôi đã có hai chiến thắng vang dội, và tôi tự hào về tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện vì sự tận tâm của họ đối với đội tuyển. Đó là đợt tập huấn tốt, một bước tiến mới, kết nối với các trận đấu ở tháng 10 này", HLV Cklamovski chia sẻ thêm.

Mặc dù vậy, HLV Cklamovski dự đoán các trận sắp tới của đội tuyển Malaysia gặp đội Lào sẽ đầy thử thách. Nhà cầm quân người Úc này cũng cảnh báo: "Lào không phải là đối thủ dễ đánh bại, đặc biệt là khi đối đầu với họ ngay tại Vientiane. Chuyến làm khách tới Lào sẽ rất khó khăn. Họ đã bất bại trên sân nhà trong năm nay, họ đã đánh bại Nepal, và sẽ rất tự tin. Chúng tôi cần kiểm soát mọi cảm xúc hiện nay, chơi phòng ngự chắc chắn, giữ sạch lưới và khai thác khoảng trống để tấn công, thì mới có thể hy vọng giành chiến thắng".

Đội tuyển Malaysia gặp đội Lào lúc 19 giờ ngày 9.10 trên sân khách, sau đó là trận lượt về lúc 20 giờ ngày 14.10 trên sân nhà. Họ sẽ chính thức tập trung từ ngày 6.10 và bay thẳng sang Vientiane để chuẩn bị cho trận đấu. Sau trận đấu, họ sẽ bay về Kuala Lumpur vào ngày 10.10, để chuẩn bị cho trận tiếp theo vào ngày 14.10 trên sân Bukit Jalil.

Đội tuyển Malaysia hiện vẫn xếp đầu bảng F tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, với 6 điểm sau 2 trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0. Nhưng cả 2 trận này họ đều sử dụng các cầu thủ nhập tịch "lậu" không hợp lệ thi đấu, đã bị FIFA xử phạt và đang đứng trước khả năng bị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) xử thua cả 2 trận cùng tỷ số 0-3.

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Malaysia đánh mất mọi ưu thế tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, cho dù họ có thắng 2 trận sắp tới gặp đội Lào.