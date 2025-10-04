Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bị FIFA phạt cực nặng vụ nhập tịch ‘lậu’, FAM rục rịch thuê luật sư nước ngoài để kháng cáo

Văn Trình
Văn Trình
04/10/2025 15:14 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất của truyền thông Malaysia, Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) đã liên hệ với các luật sư nước ngoài, sẵn sàng cho việc kháng cáo án phạt của FIFA về vụ nhập tịch 'lậu' 7 cầu thủ.

FAM đã thuê luật sư giỏi, nhưng khó thay đổi cục diện

Bóng đá Malaysia đang suy giảm uy tín nghiêm trọng khi 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Theo Ủy ban kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Kể từ ngày nhận quyết định xử phạt (26.9), FAM sẽ có 10 ngày kháng cáo.

Kể từ khi án phạt của FIFA được công bố, CĐV Malaysia đã chỉ trích nặng nề cách làm việc của FAM ở nhiều nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, truyền thông nước này còn gọi đây là một trong những “vết nhơ” lớn nhất trong lịch sử của bóng đá Malaysia. Theo trang Metro, hiện FAM vẫn đang chờ đợi phán quyết đầy đủ của FIFA trước khi có thể chuyển sang bước tiếp theo, đó là quy trình kháng cáo. Nếu trong trường hợp kháng cáo bất thành, FAM chắc chắn sẽ thuê luật sư nước ngoài để bắt đầu quá trình kiện tụng.

- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia chỉ có 10 ngày kháng cáo án phạt của FIFA

ẢNH: NGỌC LINH

“Một nguồn tin thân cận FAM cho biết, vụ việc nhập tịch của đội tuyển Malaysia không thể xem nhẹ vì nó liên quan đến những chi tiết phức tạp của luật bóng đá quốc tế. Quan chức của FAM đánh giá, chỉ những luật sư thực sự có kỹ năng và kinh nghiệm mới có thể đảm bảo rằng mọi bằng chứng, tài liệu và lập luận kháng cáo đều được trình lên FIFA mà không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào”, ký giả của Metro tiết lộ.

Trang Metro cũng nhấn mạnh: “Những luật sư nước ngoài, có uy tín đều đã được FAM liên hệ. Gần đến thời hạn kháng cáo và FAM đang làm những thứ tốt nhất có thể để lật ngược mọi thứ, chứng minh quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ Malaysia đều đúng quy định của FIFA”.

Đội tuyển Malaysia ‘thay máu’ đội hình sau bê bối nhập tịch, chuẩn bị đấu Lào

Chuyên gia Malaysia kêu gọi khán giả ngừng tranh cãi

Theo cập nhật của trang Tranfermarks, việc phải nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm của FIFA đã khiến giá trị thị trường của 7 cầu thủ Malaysia giảm mạnh. Nổi bật trong đó là hậu vệ Facundo Garces (cầu thủ gốc Argentina) hiện chỉ còn được định giá 1 triệu euro (hơn 30 tỉ đồng), tức giảm một nửa so với giá trị của anh trước đó.

“FAM phải làm mọi thứ để cứu vãn sự nghiệp của 7 cầu thủ này. Ngoài uy tín, danh dự của FAM, tương lai của họ cũng đang bị đặt dấu hỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng”, trang Metro viết.

- Ảnh 2.

Giá trị của các cầu thủ Malaysia giảm mạnh sau án phạt

ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông Malaysia ngày 4.10, chuyên gia bóng đá nước này, ông Mohd Sadek Mustaffa đã có những chia sẻ về án phạt của FIFA. Ông Mohd Sadek Mustaffa cho rằng CĐV Malaysia hãy kiên nhẫn, chờ đợi bước đi tiếp theo của FAM thay vì chỉ trích.

Ông Mohd Sadek Mustaffa bày tỏ: “Trong thời điểm quan trọng này, CĐV Malaysia nên dừng việc chia rẽ hay đấu đá lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần gạt bỏ mọi bất đồng và tập trung vào mục tiêu chính. Tất cả các bên đoàn kết, dù là CĐV, cầu thủ, HLV hay ban quản lý bóng đá. Nếu chúng ta tiếp tục chia rẽ, những vết thương hiện có sẽ trở nên tồi tệ hơn và khó chữa lành hơn”.

"Hiện tại, bóng đá quốc gia đang đứng trước một thử thách lớn. Nó không chỉ thử thách uy tín của FAM, mà còn là mức độ đoàn kết của chúng ta, với tư cách là một nền bóng đá. Những gì đã xảy ra nên được xem như một bài học ý nghĩa. Nếu chúng ta có thể rút ra bài học từ những sai lầm và điểm yếu trong quá khứ, tôi tin rằng bóng đá Malaysia sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn từ nay trở đi", ông Mohd Sadek Mustaffa nói thêm.

Tin liên quan

HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng, thừa nhận khó khăn bủa vây trước án phạt của FIFA

HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng, thừa nhận khó khăn bủa vây trước án phạt của FIFA

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia thừa nhận án phạt cực nặng của FIFA sắp xảy ra, qua đó đang khiến Harimau Malaya đối mặt với sự bất ổn về tâm lý ngay trước trận đấu gặp đội Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 9.10.

Nóng: Malaysia công bố danh sách trận gặp Lào, vắng mặt toàn bộ cầu thủ nhập tịch ‘lậu’

Xuất hiện bức ảnh gây xôn xao, quan chức bóng đá Malaysia chụp cùng Chủ tịch FIFA

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FIFA FAM đội tuyển Việt Nam án phạt Luật sư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận