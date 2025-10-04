Bị FIFA phạt cực nặng vụ nhập tịch ‘lậu’, FAM rục rịch thuê luật sư nước ngoài để kháng cáo

FAM đã thuê luật sư giỏi, nhưng khó thay đổi cục diện

Bóng đá Malaysia đang suy giảm uy tín nghiêm trọng khi 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Theo Ủy ban kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Kể từ ngày nhận quyết định xử phạt (26.9), FAM sẽ có 10 ngày kháng cáo.

Kể từ khi án phạt của FIFA được công bố, CĐV Malaysia đã chỉ trích nặng nề cách làm việc của FAM ở nhiều nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, truyền thông nước này còn gọi đây là một trong những “vết nhơ” lớn nhất trong lịch sử của bóng đá Malaysia. Theo trang Metro, hiện FAM vẫn đang chờ đợi phán quyết đầy đủ của FIFA trước khi có thể chuyển sang bước tiếp theo, đó là quy trình kháng cáo. Nếu trong trường hợp kháng cáo bất thành, FAM chắc chắn sẽ thuê luật sư nước ngoài để bắt đầu quá trình kiện tụng.

Đội tuyển Malaysia chỉ có 10 ngày kháng cáo án phạt của FIFA ẢNH: NGỌC LINH

“Một nguồn tin thân cận FAM cho biết, vụ việc nhập tịch của đội tuyển Malaysia không thể xem nhẹ vì nó liên quan đến những chi tiết phức tạp của luật bóng đá quốc tế. Quan chức của FAM đánh giá, chỉ những luật sư thực sự có kỹ năng và kinh nghiệm mới có thể đảm bảo rằng mọi bằng chứng, tài liệu và lập luận kháng cáo đều được trình lên FIFA mà không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào”, ký giả của Metro tiết lộ.

Trang Metro cũng nhấn mạnh: “Những luật sư nước ngoài, có uy tín đều đã được FAM liên hệ. Gần đến thời hạn kháng cáo và FAM đang làm những thứ tốt nhất có thể để lật ngược mọi thứ, chứng minh quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ Malaysia đều đúng quy định của FIFA”.

Đội tuyển Malaysia ‘thay máu’ đội hình sau bê bối nhập tịch, chuẩn bị đấu Lào

Chuyên gia Malaysia kêu gọi khán giả ngừng tranh cãi

Theo cập nhật của trang Tranfermarks, việc phải nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm của FIFA đã khiến giá trị thị trường của 7 cầu thủ Malaysia giảm mạnh. Nổi bật trong đó là hậu vệ Facundo Garces (cầu thủ gốc Argentina) hiện chỉ còn được định giá 1 triệu euro (hơn 30 tỉ đồng), tức giảm một nửa so với giá trị của anh trước đó.

“FAM phải làm mọi thứ để cứu vãn sự nghiệp của 7 cầu thủ này. Ngoài uy tín, danh dự của FAM, tương lai của họ cũng đang bị đặt dấu hỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng”, trang Metro viết.

Giá trị của các cầu thủ Malaysia giảm mạnh sau án phạt ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông Malaysia ngày 4.10, chuyên gia bóng đá nước này, ông Mohd Sadek Mustaffa đã có những chia sẻ về án phạt của FIFA. Ông Mohd Sadek Mustaffa cho rằng CĐV Malaysia hãy kiên nhẫn, chờ đợi bước đi tiếp theo của FAM thay vì chỉ trích.

Ông Mohd Sadek Mustaffa bày tỏ: “Trong thời điểm quan trọng này, CĐV Malaysia nên dừng việc chia rẽ hay đấu đá lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần gạt bỏ mọi bất đồng và tập trung vào mục tiêu chính. Tất cả các bên đoàn kết, dù là CĐV, cầu thủ, HLV hay ban quản lý bóng đá. Nếu chúng ta tiếp tục chia rẽ, những vết thương hiện có sẽ trở nên tồi tệ hơn và khó chữa lành hơn”.

"Hiện tại, bóng đá quốc gia đang đứng trước một thử thách lớn. Nó không chỉ thử thách uy tín của FAM, mà còn là mức độ đoàn kết của chúng ta, với tư cách là một nền bóng đá. Những gì đã xảy ra nên được xem như một bài học ý nghĩa. Nếu chúng ta có thể rút ra bài học từ những sai lầm và điểm yếu trong quá khứ, tôi tin rằng bóng đá Malaysia sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn từ nay trở đi", ông Mohd Sadek Mustaffa nói thêm.