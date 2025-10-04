Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhận định Chelsea vs Liverpool: Cuộc chiến của những kẻ tổn thương

04/10/2025 12:44 GMT+7

Nhận định Chelsea vs Liverpool vòng 7 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Trận đấu tại sân Stamford Bridge hứa hẹn là màn so tài căng thẳng giữa hai đội bóng đang chịu áp lực lớn từ phong độ và chấn thương.

Khi Stamford Bridge trở thành nơi thử thách bản lĩnh

ChelseaLiverpool bước vào trận đấu này với những tổn thương cả về tinh thần lẫn lực lượng. Liverpool, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Galatasaray. Trong khi đó, Chelsea cũng không khá hơn khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, và hàng thủ của họ đang bị tàn phá bởi chấn thương và án treo giò.

Nhận định Chelsea vs Liverpool: Cuộc chiến của những kẻ tổn thương- Ảnh 1.

Liverpool vừa để thua ở Champions League

ẢNH: REUTERS

Liverpool vẫn giữ được vị trí đầu bảng, nhưng phong độ gần đây khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Họ đã để thua Crystal Palace 1-2 tại Ngoại hạng Anh và thất bại 0-1 trước Galatasaray ở Champions League. Những thất bại này không chỉ làm lung lay niềm tin mà còn phơi bày điểm yếu ở hàng thủ khi thủ môn Alisson và tiền đạo Hugo Ekitike đều dính chấn thương.

Chelsea, ngược lại, đang chật vật tìm kiếm sự ổn định. Dù vừa giành chiến thắng 1-0 trước Benfica ở Champions League, nhưng thất bại 1-3 trước Brighton ngay trên sân nhà đã làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng cạnh tranh của họ. HLV Enzo Maresca đang đối mặt với bài toán lực lượng khi hàng loạt trụ cột như Wesley Fofana, Trevoh Chalobah và Cole Palmer đều vắng mặt.

Cuộc chiến tuyến giữa: Nơi định đoạt trận đấu?

Trận đấu này sẽ là màn so tài hấp dẫn ở khu vực giữa sân, nơi cả hai đội đều sở hữu những tiền vệ chất lượng. Chelsea có Enzo Fernández và Moisés Caicedo, trong khi Liverpool tự hào với Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các trung vệ chủ chốt có thể khiến Chelsea dễ bị tổn thương trước những pha phản công nhanh của Liverpool.

Liverpool, dù mất Alisson, vẫn có Giorgi Mamardashvili thay thế. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng không còn vững chắc như trước, đặc biệt khi phải đối mặt với những cầu thủ tốc độ như Pedro Neto hay João Pedro bên phía Chelsea.

Nhận định Chelsea vs Liverpool: Cuộc chiến của những kẻ tổn thương- Ảnh 2.

Chelsea (trái) thắng chật vật Benfica tại sân Stamford Bridges

ẢNH: REUTERS

Nhân tố X: Mohamed Salah và João Pedro

Mohamed Salah, ngôi sao sáng nhất của Liverpool, sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ chắp vá của Chelsea. Với khả năng tạo đột biến và ghi bàn, Salah có thể là người định đoạt trận đấu. Ở phía bên kia, João Pedro của Chelsea cũng đang cho thấy sự tiến bộ và có thể trở thành nhân tố bất ngờ nếu tận dụng tốt những khoảng trống mà hàng thủ Liverpool để lại.

Dự đoán thế trận và tỷ số

Cả hai đội đều đang chịu áp lực lớn, và điều này có thể dẫn đến một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng. Liverpool, với hàng công mạnh mẽ và khả năng ghi bàn ổn định, được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Chelsea có lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm sau chiến thắng ở Champions League.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-2 Liverpool

Sơ đồ dự kiến:

Chelsea (4-2-3-1):

Thủ môn: Robert Sánchez

Hậu vệ: Reece James, Benoît Badiashile, Josh Acheampong, Marc Cucurella

Tiền vệ: Moisés Caicedo, Enzo Fernández

Hộ công: Pedro Neto, João Pedro, Estevão Willian

Tiền đạo: Marc Guiu

Liverpool (4-3-3):

Thủ môn: Giorgi Mamardashvili

Hậu vệ: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Miloš Kerkez

Tiền vệ: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

Tiền đạo: Mohamed Salah, Alexander Isak, Florian Wirtz

Trận đấu: Chelsea vs Liverpool

Thời gian: 23 giờ 30 (giờ Việt Nam), 4.10.2025

Sân vận động: Stamford Bridge

Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội. Stamford Bridge sẽ là nơi chứng kiến những khoảnh khắc kịch tính, nơi mà những sai lầm nhỏ nhất có thể định đoạt số phận trận đấu. Liệu Liverpool có thể vượt qua áp lực để giữ vững ngôi đầu, hay Chelsea sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tạo nên bất ngờ? Hãy cùng chờ đợi!

