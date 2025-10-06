Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội
Video Thể thao

Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/10/2025 13:45 GMT+7

Ngày 5.10.2025, HLV Harry Kewell đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài để bắt đầu hành trình mới với CLB Hà Nội. Ông sẽ chính thức ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng thủ đô.

HLV Harry Kewell (sinh năm 1978) là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, huyền thoại bóng đá Úc có 56 lần khoác áo đội tuyển Úc, ghi 17 bàn thắng và góp mặt tại 2 kỳ World Cup 2006, 2010.

Ở cấp CLB, Harry Kewell từng nổi danh tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, giành UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006. Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017, dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội

Năm 2022, Kewell gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng Yokohama F.Marinos đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023-2024.

Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội - Ảnh 1.

HLV Harry Kewell được người hâm mộ Việt Nam chào đón

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội - Ảnh 2.

HLV Harry Kewell thử bánh trung thu Việt Nam

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Với kinh nghiệm dày dạn ở châu Âu cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, góp phần nâng tầm CLB bóng đá Hà Nội trên hành trình chinh phục các mục tiêu trong nước và khát vọng vươn ra châu lục.

Tin liên quan

Các môn thể thao độc lạ sẽ xuất hiện ở SEA Games sắp tới tại Thái Lan

Các môn thể thao độc lạ sẽ xuất hiện ở SEA Games sắp tới tại Thái Lan

SEA Games 33 trở lại với những môn thể thao quen thuộc bằng hàng loạt nội dung thi đấu gắn liền với văn hóa. Ngoài ra, đại hội thể thao năm nay hứa hẹn mang đến những môn thể thao mới lạ và trải nghiệm đầy kịch tính cho khán giả.

Đặng Văn Lâm hạnh phúc ngày trở lại đội tuyển Việt Nam: ‘Ngỡ như mới hôm qua’

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

Khám phá thêm chủ đề

Harry Kewell CLB Hà Nội bóng đá Việt Nam HLV trưởng bánh trung thu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận