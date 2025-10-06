HLV Harry Kewell (sinh năm 1978) là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp quốc tế, huyền thoại bóng đá Úc có 56 lần khoác áo đội tuyển Úc, ghi 17 bàn thắng và góp mặt tại 2 kỳ World Cup 2006, 2010.

Ở cấp CLB, Harry Kewell từng nổi danh tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United và Liverpool, giành UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006. Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017, dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Huyền thoại Harry Kewell thử bánh trung thu, bắt đầu hành trình với CLB Hà Nội

Năm 2022, Kewell gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng Yokohama F.Marinos đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023-2024.

HLV Harry Kewell được người hâm mộ Việt Nam chào đón ẢNH: CLB HÀ NỘI

HLV Harry Kewell thử bánh trung thu Việt Nam ẢNH: CLB HÀ NỘI

Với kinh nghiệm dày dạn ở châu Âu cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, HLV Harry Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, góp phần nâng tầm CLB bóng đá Hà Nội trên hành trình chinh phục các mục tiêu trong nước và khát vọng vươn ra châu lục.