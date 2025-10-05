Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều
Video Thể thao

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/10/2025 20:06 GMT+7

Đợt tập trung tháng 10 của U.23 Việt Nam mở ra thời cơ cho nhiều gương mặt Việt kiều trẻ như Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung khẳng định mình, đồng thời là dịp để các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lê Viktor, Phạm Lý Đức tìm lại vị thế.

Cơ hội cho gương mặt mới tại U.23 Việt Nam

Do 8 cầu thủ U.23 Việt Nam được điều lên đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bổ sung nhiều gương mặt mới hoặc ít có cơ hội thể hiện. Trong đó có thủ môn Phạm Đình Hải, trung vệ Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường và đặc biệt là Vadim Nguyễn.

Lần đầu hội quân U.23 Việt Nam, Vadim Nguyễn trải qua cảm giác vừa hào hứng vừa hồi hộp. Khi thấy phóng viên ghi hình, anh vừa ngại ngùng vừa vui mừng vì lần đầu sự nghiệp quần đùi áo số nhận được sự chú ý lớn như vậy. Điều này càng thúc đẩy cầu thủ Việt kiều sinh tại Nga nỗ lực chứng tỏ dưới sự theo dõi của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh – “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik.

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

Tại Đà Nẵng, Vadim Nguyễn đã được HLV Lê Đức Tuấn cho ra sân 4/6 trận V-League 2025-2026. Anh có thể chơi tiền vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm và được kỳ vọng lớn. Theo HLV Lê Đức Tuấn, Vadim Nguyễn chịu khó lắng nghe, hòa nhập tốt, có tố chất nhưng cần thêm thực chiến, nhất là kỹ năng phòng ngự.

Bên cạnh đó, Trần Thành Trung cũng đặt mục tiêu tạo dấu ấn sau lần hội quân trước. Ở đợt tập trung thứ hai này với U.23 Việt Nam, tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình hy vọng lần đầu khoác áo đỏ ra sân trong 2 trận giao hữu với U.23 Qatar ngày 9 và 13.10. Anh kỳ vọng chứng tỏ những kỹ năng từng được rèn ở đội tuyển trẻ Bulgaria và CLB Slavia Sofia, từ đó mở ra cơ hội dự SEA Games 33 cùng U.23 Việt Nam.

