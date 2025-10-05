FIFA đã công bố bộ ba linh vật sẽ đồng hành cùng World Cup 2026, bao gồm: "Maple" – chú nai sừng tấm đại diện cho Canada, "Zayu" – chú báo đốm của Mexico, và "Clutch" – đại bàng đầu trắng của Mỹ. Mỗi linh vật không chỉ mang đậm biểu tượng của quốc gia mình, mà còn tượng trưng cho sự đoàn kết, đa dạng văn hóa và tinh thần bóng đá mạnh mẽ.

Ý nghĩa đặc biệt của 3 linh vật World Cup 2026

Maple – Nai Sừng Tấm Của Canada

Maple, linh vật đại diện cho Canada, nổi bật với chiếc áo đỏ rực rỡ và họa tiết lá phong – biểu tượng quốc gia đặc trưng. Chú nai sừng tấm này được thiết kế với hình ảnh một nghệ sĩ yêu thích phong cách đường phố, đam mê âm nhạc và thể hiện sự mạnh mẽ qua dáng vẻ kiên cường. Với vẻ ngoài đầy sức mạnh và sự kiên trì, Maple tượng trưng cho bền bỉ và quyết tâm, chính những phẩm chất này phản ánh tinh thần thể thao của Canada trong World Cup 2026.

Zayu – Báo Đốm Của Mexico

Zayu, báo đốm của Mexico, được thiết kế với màu áo xanh lá đặc trưng của lá cờ quốc gia, tượng trưng cho sức sống và sự bền bỉ. Chú báo đốm này không chỉ thể hiện tốc độ và sự quyết tâm mà còn mang đậm nét chiến đấu và sự dũng mãnh, luôn sẵn sàng đối đầu với thử thách. Đôi mắt sắc lẹm của Zayu phản ánh tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, khiến đối thủ phải dè chừng. Là một biểu tượng của tốc độ và sức mạnh, Zayu chắc chắn sẽ là linh vật nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ Mexico và quốc tế.

Clutch – Đại Bàng Đầu Trắng Của Mỹ

Clutch, đại bàng đầu trắng của Mỹ, là một biểu tượng của sự tự do và sức mạnh. Với bộ lông trắng tinh khôi và chiếc mỏ vàng cong mạnh mẽ, Clutch không chỉ thể hiện sự kiêu hãnh mà còn là đại diện cho tinh thần phiêu lưu và không bao giờ dừng lại. Đại bàng này, với đôi cánh rộng, sải bước mạnh mẽ về phía trước, là hình ảnh tượng trưng cho sự không khuất phục, phản ánh bản lĩnh và khát khao vươn tới thành công của người Mỹ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thể thao.

Bộ Ba Linh Vật – Biểu Tượng Của Đoàn Kết Và Tinh Thần Thể Thao ẢNH: FIFA

Mặc dù mỗi linh vật đều mang những đặc trưng riêng biệt của quốc gia mình, bộ ba Maple, Zayu và Clutch đều có chung một mục tiêu: kết nối người hâm mộ bóng đá toàn cầu và thể hiện sức mạnh đoàn kết giữa ba quốc gia đăng cai. Với thiết kế dễ thương và gần gũi, các linh vật này không chỉ là những biểu tượng thể thao mà còn là cầu nối văn hóa giữa Canada, Mexico và Mỹ, tạo nên một không khí World Cup 2026 đầy màu sắc và hấp dẫn.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11.6 đến 19.7.2026, là lần đầu tiên giải đấu có sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Hiện nay đương kim vô địch World Cup là đội tuyển Argentina.