"Sau một thời gian cũng khá dài, hôm nay mới trở lại với đội tuyển quốc gia thì mặc dù khá dài nhưng mà cũng cảm thấy như mới ngày hôm qua thôi. Mọi thứ cũng rất là quen thuộc đối với Lâm, với hôm nay khi mà vào gặp các bạn cũng như các đồng đội cũ của mình thì cũng rất vui", Văn Lâm nói.



Kể từ tháng 9.2024, Đặng Văn Lâm mới có lần đầu tiên trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ phải cạnh tranh cùng các đàn em đang có phong độ cao như Nguyễn Văn Việt, Trần Trung Kiên để có suất bắt chính.

Đặng Văn Lâm hạnh phúc ngày trở lại đội tuyển Việt Nam ‘Ngỡ như mới hôm qua’

"Gần một năm thì cũng hơi xa nhưng với cảm giác mình mới có tuần trước hoặc ngày hôm qua mới thi đấu cho đội tuyển thủ gia. Nên là hiện tại thì Lâm quyết tâm và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia", thủ thành Việt kiều chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục sinh hoạt, tập luyện tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Đến 19 giờ 30 ngày 9.10. thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Nepal trên sân Gò Đậu.