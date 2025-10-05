Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đặng Văn Lâm hạnh phúc ngày trở lại đội tuyển Việt Nam: ‘Ngỡ như mới hôm qua’
Video Thể thao

Đặng Văn Lâm hạnh phúc ngày trở lại đội tuyển Việt Nam: ‘Ngỡ như mới hôm qua’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/10/2025 20:19 GMT+7

Chiều 5.10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập luyện chính thức đầu tiên trên sân Gò Đậu để chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm được chọn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Sau nhiều lần vắng mặt, cầu thủ Việt kiều Nga chính thức trở lại đội tuyển nhờ phong độ chói sáng ở CLB Ninh Bình.

"Sau một thời gian cũng khá dài, hôm nay mới trở lại với đội tuyển quốc gia thì mặc dù khá dài nhưng mà cũng cảm thấy như mới ngày hôm qua thôi. Mọi thứ cũng rất là quen thuộc đối với Lâm, với hôm nay khi mà vào gặp các bạn cũng như các đồng đội cũ của mình thì cũng rất vui", Văn Lâm nói.

Kể từ tháng 9.2024, Đặng Văn Lâm mới có lần đầu tiên trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ phải cạnh tranh cùng các đàn em đang có phong độ cao như Nguyễn Văn Việt, Trần Trung Kiên để có suất bắt chính.

Đặng Văn Lâm hạnh phúc ngày trở lại đội tuyển Việt Nam ‘Ngỡ như mới hôm qua’

"Gần một năm thì cũng hơi xa nhưng với cảm giác mình mới có tuần trước hoặc ngày hôm qua mới thi đấu cho đội tuyển thủ gia. Nên là hiện tại thì Lâm quyết tâm và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia", thủ thành Việt kiều chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục sinh hoạt, tập luyện tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Đến 19 giờ 30 ngày 9.10. thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Nepal trên sân Gò Đậu.

Tin liên quan

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

Đợt tập trung tháng 10 của U.23 Việt Nam mở ra thời cơ cho nhiều gương mặt Việt kiều trẻ như Vadim Nguyễn, Trần Thành Trung khẳng định mình, đồng thời là dịp để các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lê Viktor, Phạm Lý Đức tìm lại vị thế.

Ý nghĩa đặc biệt của 3 linh vật World Cup 2026

Highlight chung kết đôi nam PPA pickleball: Trận đấu đẳng cấp

Khám phá thêm chủ đề

Đặng Văn Lâm đội tuyển Việt Nam Thủ môn đội tuyển Nepal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận