Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Tái chiến Malaysia khi nào, tại sao không phát trên VTV?

Hoàng Đức (14) và đội tuyển Việt Nam muốn chinh phục hoàn hảo vòng loại Asian Cup 2027 ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam tự tin

Đội tuyển Việt Nam đang có khả năng đảo ngược tình thế tại vòng loại Asian Cup 2027, sau án phạt của FIFA đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch vì hành vi "làm giả hồ sơ".

Nhưng có một điều chắc chắn, bất kể kịch bản cuối cùng của vụ bê bối bóng đá Malaysia là thế nào, HLV Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị nghiêm túc cho phần còn lại của vòng loại, thậm chí hướng đến mục tiêu là những chiến thắng thật thuyết phục.

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 10 này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có trong tay 23 cầu thủ sau khi Quang Hải rút lui vì chấn thương, với mục tiêu rất rõ ràng là những chiến thắng "ra trò" trước Nepal.

Tuấn Hải rất muốn phục thù Malaysia ảnh: Ngọc Linh

Vào 19 giờ 30 ngày 9.10, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Bình Dương để tiếp đón Nepal trong trận lượt đi, với "lệnh" phải có màn trình diễn và kết quả ấn tượng như cách đã thắng Lào 5-0 ở trận mở màn Asian Cup 2027, trực tiếp trên FPT Play.

Đến 17 giờ 30 ngày 14.10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận lượt về với Nepal trên sân Thống Nhất trong ngày chiến lược gia sinh năm 1976 ra mắt người hâm mộ thành phố, sẽ được phát trên VTV (gồm các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVgo).

Lời hẹn phục thù với Malaysia

Hành trình đội tuyển Việt Nam chinh phục vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sẽ tiếp tục vào tháng 11, khi chúng ta đá trận lượt về trên sân vận động quốc gia Lào vào ngày 18.11.

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam toàn thắng phần còn lại vòng loại Asian Cup 2027 ảnh: Minh Tú

Tâm điểm sẽ là tháng 3.2026, khi chúng ta tiếp đón Malaysia trên sân nhà ở trận lượt về tại lượt đấu "chung kết" cho bảng F. Đó sẽ là trận đấu bất kể hoàn cảnh điểm số như thế nào, đội tuyển Việt Nam sẽ muốn đánh bại Harimau Malaya một cách đường hoàng trên sân cỏ.

Tin vui là HLV Kim Sang-sik đang có niềm tin vào lứa U.23 Việt Nam đang trưởng thành một cách chắc chắn và rõ rệt, thể hiện qua 7 trận toàn thắng ở 2 đấu trường chính thức gần nhất là giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc kỳ vọng qua vòng loại Asian Cup 2027 sẽ tạo ra được một tập thể có sự pha trộn hoàn hảo giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ đang lên của lứa cầu thủ sinh từ năm 2003 trở về sau đang ấp ủ chinh phục SEA Games 33 tại Thái Lan và giải U.23 châu Á 2026.

Trận đấu trên sân nhà (VFF chưa chọn địa điểm cụ thể) giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31.3 sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play (VTV không phát vì chưa đàm phán với đơn vị sở hữu bản quyền).

Bản quyền truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam đến hết năm 2027 (không chỉ riêng vòng loại Asian Cup 2027), thuộc về FPT Play. Còn các trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 thuộc về VTV.



