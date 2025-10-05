Huyền thoại Harry Kewell đến Việt Nam, bắt đầu cuộc phiêu lưu cùng Hà Nội: HLV tạm quyền Adachi đi đâu?

Harry Kewell bắt tay vào công việc ngay ngày 6.10
Trên fanpage của CLB, Hà Nội FC cho biết: "Sau khi giải nghệ ở tuổi 36, Harry Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017, khi dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.
Năm 2022, ông gia nhập ban huấn luyện CLB Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho HLV Ange Postecoglou, trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng Yokohama F.Marinos vào đầu năm 2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Nhật Bản giành ngôi á quân AFC Champions League 2023-2024".
CLB Hà Nội nhấn mạnh: "Trong 2 thập kỷ qua, CLB bóng đá Hà Nội đã trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện bóng đá thủ đô luôn khẳng định khát vọng nâng tầm và hội nhập quốc tế.
Việc bổ nhiệm HLV Harry Kewell được xem như thông điệp mạnh mẽ cho định hướng phát triển dài hạn, bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của CLB bóng đá Hà Nội.
Harry Kewell, một tên tuổi lớn từng nổi danh ở giải Ngoại hạng Anh, từng tranh tài ở đấu trường World Cup, đến Hà Nội, đó cũng là minh chứng cho sức hút và khát vọng vươn mình của CLB Hà Nội.
Đây là bước nền để CLB Hà Nội xây dựng bản sắc hiện đại, vươn ra châu lục.
Sau 3 trận đấu tạm quyền dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, ông Yusuke Adachi sẽ trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật. Chuyên gia người Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai các định hướng đã đề ra cho đội I cũng như các tuyến trẻ thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội.
