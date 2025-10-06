Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chờ AFC ra án, đội tuyển Lào chốt danh sách bất ngờ đấu Malaysia: Có nhân vật cực đặc biệt

Văn Trình
Văn Trình
06/10/2025 12:42 GMT+7

Đội tuyển Lào mới đây đã công bố danh sách với nhiều cầu thủ chất lượng, chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Malaysia trong tháng 10.2025.

Sau 2 lượt đấu tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Lào có 3 điểm, bằng với đội tuyển Việt Nam nhưng xếp thứ 3. Trong loạt trận FIFA Days tháng 10.2025, thầy trò HLV Ha Hyeok-jun sẽ có 2 trận đấu với đội tuyển Malaysia, diễn ra vào các ngày 9.10 (trên sân Viêng Chăn) và 14.10 (làm khách trên sân Bukit Jalil). Đây đều là những trận đấu quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Lào.

Bóng đá Malaysia vẫn chưa kháng cáo: Cầu thủ nhập tịch lậu xin nghỉ không lương

Trưa 6.10, danh sách 23 tuyển thủ chính thức tham dự 2 trận đấu này đã được HLV Ha Hyeok-jun công bố. Đáng chú ý, cầu thủ đang khoác áo CLB Thanh Hóa và đang chơi ở V-League là Damoth Thongkhamsavath đã trở lại. Trước đó, khi U.23 Lào thi đấu vòng loại U.23 châu Á vào tháng 7, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Lào này đã vắng mặt.

Chờ AFC ra án, đội tuyển Lào chốt danh sách bất ngờ đấu Malaysia: Có nhân vật cực đặc biệt- Ảnh 1.

Damoth Thongkhamsavath (áo đỏ) trở lại và nhận được kỳ vọng lớn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài Damoth Thongkhamsavath, những cầu thủ thủ nổi bật, đang thi đấu ở nước ngoài là Phoutthavong Sangvilay (BC Pathum United, Thái Lan) và Bounphachan Bounkong (Svay Rieng, Campuchia) cũng góp mặt. Cả hai đều có phong độ cao và đạt trạng thái tốt nhất, sẵn sàng thi đấu bùng nổ.

Trong khi đó, 20 cầu thủ còn lại trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Lào đều thi đấu trong nước. Ezra Club - đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Lào là đội góp nhiều cầu thủ nhất với tổng cộng đến 6 thành viên.

Chờ AFC ra án, đội tuyển Lào chốt danh sách bất ngờ đấu Malaysia: Có nhân vật cực đặc biệt- Ảnh 2.

Danh sách 23 tuyển thủ Lào chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Malaysia

ẢNH: LFF

Truyền thông Malaysia lo ngại sẽ bị Lào đánh bại

Sau khi danh sách 23 cầu thủ Lào được công bố, trang Bharian đánh giá: “Nhìn chung, đội tuyển Lào vẫn có nòng cốt là những cầu thủ trẻ, có khát khao lớn. Cũng với những gương mặt này, ở AFF Cup 2024, đội tuyển Lào từng khiến những đối thủ như Indonesia, Philippines phải “ôm hận”, mất điểm cay đắng để rồi bị loại ngay vòng bảng. Họ chỉ xếp hạng 185 thế giới nhưng đội tuyển Malaysia đã suy yếu khi vừa mất đi 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng. Các cầu thủ chắc chắn không được xem thường, phải cố gắng giành chiến thắng. Đặc biệt, màn trình diễn ở trận đấu này cũng đóng vai trò quan trọng, giúp đội tuyển quốc gia phần nào lấy lại niềm tin nơi CĐV Malaysia”.

Trong khi đó, chia sẻ với trang Astro, HLV kỳ cựu Malaysia, ông Sulaiman Hussin bày tỏ: “Malaysia vừa gặp tổn thương lớn về mặt lực lượng và chắc chắn tinh thần các cầu thủ đội tuyển quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đội tuyển Lào trẻ trung, Malaysia phải cố gắng hết sức có thể, đặc biệt là trận đấu trên sân khách để không có cú sốc nào xảy ra. Nhưng tôi tin rằng, mọi vị trí của đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng, đủ sức để thắng đối thủ này”.

Ông Sulaiman Hussin nhấn mạnh: “Tôi tin Malaysia sẽ giành kết quả tích cực, miễn là họ không chủ quan và quá tự tin, cũng như không bị cuốn theo nỗi buồn khi mất đi những cầu thủ nhập tịch”.

