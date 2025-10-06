Đội tuyển Việt Nam trở lại đầy khí thế: Còn đá mấy trận ở vòng loại Asian Cup, xem kênh nào?

N HỮNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển VN chào đón sự trở lại của thủ thành Văn Lâm, người đã không được HLV Kim Sang-sik tin tưởng suốt hơn 1 năm qua. Lần gần nhất anh đứng trong khung gỗ của đội tuyển VN là trong trận giao hữu với Nga, diễn ra hồi tháng 9.2024. Gần đây, khi người gác đền Việt kiều thăng hoa trong màu áo CLB Ninh Bình, anh mới được trở lại. Văn Lâm không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Sau một khoảng thời gian khá dài, tôi mới quay lại đội tuyển VN. Dù vậy, tôi ngỡ như mới hôm qua thôi. Mọi thứ rất quen thuộc với tôi. Tôi rất vui khi gặp lại đồng đội. Tôi sẽ quyết tâm và cố gắng cống hiến cho đội tuyển VN. Giờ đây, toàn đội đang rất hào hứng để chinh phục các mục tiêu cùng nhau. Không khí trong đội cũng rất tốt".

Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên (từ trái sang) sẵn sàng thể hiện, tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong lòng đội tuyển VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sự hào hứng của Văn Lâm cũng đại diện cho tinh thần đội tuyển VN. Các cầu thủ tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ nhưng cũng rất thoải mái, không áp lực. Ngay cả những cầu thủ U.23 VN mới được triệu tập lên tuyển như Nhật Minh (CLB Hải Phòng), Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng)… tự tin trong từng cú chạm bóng. Trong khi đó, nhóm cựu binh như Hoàng Đức, Văn Lâm (CLB Ninh Bình), Tiến Linh (CLB Công an TP.HCM), Duy Mạnh (CLB Hà Nội)… tỏ ra vui vẻ, thường xuyên trò chuyện cùng các đồng đội để tạo ra sợi dây kết nối, giúp đội tuyển VN trở thành một tập thể đoàn kết. Ngay cả những cầu thủ đang phải tập hồi phục như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND) cũng rạng rỡ. Tinh thần tốt là nền tảng quan trọng để mang đến những màn trình diễn bùng nổ trên sân, và đội tuyển VN đang có điều đó.

6 ĐIỂM TRONG TẦM TAY đội tuyển

Lúc này, đội tuyển VN cũng có lực lượng gần như mạnh nhất. Ngoài trường hợp của Quang Hải (đã xin rút lui từ trước), đội tuyển VN không còn ca chấn thương nghiêm trọng nào. 3 cầu thủ phải tập riêng của CLB PVF-CAND và Bùi Tiến Dũng (CLB Thể Công Viettel) chỉ bị quá tải và sẽ trở lại tập cùng đồng đội ở các buổi tập tiếp theo. Với dàn nhân sự chất lượng, đội tuyển VN sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng cả 2 trận gặp Nepal (diễn ra cùng 19 giờ 30 vào ngày 9.10 trên sân Gò Đậu và ngày 14.10 trên sân Thống Nhất).

Vào trưa 5.10, Liên đoàn Bóng đá Nepal cũng đã công bố danh sách cầu thủ sang VN để chuẩn bị đối đầu thầy trò HLV Kim Sang-sik. Theo chuyên trang thống kê Transfermarkt, giá trị đội hình Nepal chỉ 1,5 triệu euro (khoảng 45 tỉ đồng), bằng gần 1/3 giá trị đội hình của đội tuyển VN (5 triệu euro). Đội bóng Nam Á cũng đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, triệu tập nhiều cầu thủ U.20, U.23.

Vì thế, đội tuyển VN được đánh giá vượt trội hoàn toàn và thắng 2 trận là nhiệm vụ bắt buộc. HLV Kim Sang-sik còn một mục tiêu khác là giúp lớp kế cận của đội tuyển VN có cơ hội trải nghiệm. Nhóm cầu thủ U.23 như Phi Hoàng, Nhật Minh, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn… đã thể hiện được năng lực ở CLB cũng như các giải trẻ, xứng đáng thử sức ở các giải đấu quan trọng để duy trì nhịp thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và tiến bộ hơn. Từ đó, các cầu thủ trẻ này có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng: giúp đội U.23 VN giành HCV SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm.

Sự hào hứng và quyết tâm của các tuyển thủ đang tạo ra luồng sinh khí mới cho đội tuyển VN. HLV Kim Sang-sik cũng đang có trong tay đội hình chất lượng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đó là những yếu tố quan trọng để đội tuyển VN có thể giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 cuộc đối đầu Nepal. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ có điểm tựa tinh thần, có động lực mạnh mẽ hơn để đánh bại Malaysia ở trận đấu then chốt cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào tháng 3.2026.

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận thua Malaysia trên sân khách vào hồi tháng 6.2025, thắng Lào với tỷ số 5-0 trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu Nepal vào ngày 9.10.2025 trên sân Gò Đậu, và Việt Nam đấu Malaysia trên sân nhà vào ngày 31.3.2026, sẽ được phát sóng trên FPT Play.



Sau đó là các trận Nepal - Việt Nam vào ngày 14.10.2025 trên sân Thống Nhất và trận Lào - Việt Nam vào ngày 18.11.2025 trên sân khách. Các trận đấu này phát trên VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVgo.



