Thể thao Bóng đá Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam

Đặng Văn Lâm tươi như hoa ngày trở lại, nói điều bất ngờ về cuộc cạnh tranh với sao trẻ HAGL?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/10/2025 18:08 GMT+7

Thủ môn Đặng Văn Lâm không giấu được niềm hạnh phúc khi được trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 1 năm vắng bóng.

Chiều 5.10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập luyện chính thức đầu tiên trên sân Gò Đậu để chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm được chọn trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Sau nhiều lần vắng mặt, cầu thủ Việt kiều Nga chính thức trở lại đội tuyển nhờ phong độ chói sáng ở CLB Ninh Bình.

Văn Lâm không giấu được cảm xúc hào hứng: "Sau một khoảng thời gian khá dài, tôi mới quay lại đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, tôi ngỡ như mới hôm qua thôi. Mọi thứ rất quen thuộc với tôi. Tôi rất vui khi gặp lại đồng đội. Tôi sẽ quyết tâm và cố gắng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam". 

Thủ thành sinh năm 1993 chia sẻ thêm về không khí trong đội: "Hôm qua, tôi mới ăn cơm cùng mọi người. Tôi và HLV Kim Sang-sik cũng đã gặp, chào hỏi thăm nhau và hỏi han sức khỏe nhau.  Không khí rất vui vẻ. Mọi người đang rất hào hứng ở đợt tập trung lần này. Giờ đây, toàn đội sẽ tập trung hoàn toàn để chinh phục các mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam". 

Đặng Văn Lâm tươi như hoa ngày trở lại, nói điều bất ngờ về cuộc cạnh tranh với sao trẻ HAGL?- Ảnh 1.

Văn Lâm cười rạng rỡ trước khi trả lời phỏng vấn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đặng Văn Lâm tươi như hoa ngày trở lại, nói điều bất ngờ về cuộc cạnh tranh với sao trẻ HAGL?- Ảnh 2.

Văn Lâm tỏ ra hào hứng trong các bài tập

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG


Văn Lâm nói gì về cuộc cạnh tranh với đàn em?

Kể từ tháng 9.2024, Văn Lâm mới có lần đầu tiên trở lại đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ phải cạnh tranh cùng các đàn em đang có phong độ cao như Nguyễn Văn Việt, Trần Trung Kiên để chiếm suất bắt chính. Anh chia sẻ: "Cũng như các đợt tập trung khác, đợt này cũng quy tụ những cá nhân xuất sắc nhất cả nước. 3 anh em thủ môn sẽ hỗ trợ nhau trong tập luyện và thi đấu. Quyết định chọn ai sẽ thuộc về HLV trưởng. Bắt đầu từ hôm nay, toàn đội cũng sẽ có những cuộc làm việc trực tiếp tại sân và HLV trưởng sẽ có khoảng thời gian đủ nhiều để giúp đỡ các cầu thủ trẻ. 

Hiện tại, chúng tôi chưa nắm rõ nhiều thông tin về Nepal. Sắp tới, toàn đội sẽ phân tích những băng hình, họp chiến thuật để có thể tìm lối chơi phù hợp trước Nepal". 

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục sinh hoạt, tập luyện tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Đến 19 giờ 30 ngày 9.10. thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Nepal trên sân Gò Đậu.




