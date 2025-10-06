U.23 Việt Nam sẽ mạnh hơn nữa với bộ khung đội tuyển

L ỰC LƯỢNG DÀY DẠN

Trong đợt tập trung tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập đến 8 cầu thủ thuộc lứa U.23, trải dài trên mọi tuyến: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc. Đây không phải là quyết định ngẫu nhiên vì Nepal là đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều so với VN, nên HLV Kim Sang-sik có điều kiện để trao cơ hội cọ xát cho các gương mặt trẻ. Tùy vào diễn biến từng trận, ông có thể đưa các cầu thủ U.23 vào sân để trui rèn bản lĩnh, đồng thời đánh giá khả năng thích ứng của họ khi đối mặt với áp lực lớn. Chiến lược đan cài này thể hiện rõ tư duy xây dựng nền tảng cho tương lai đội tuyển, và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những mục tiêu quan trọng trước mắt.

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

Tiền vệ sinh năm 2003 Nguyễn Phi Hoàng (phải) lần đầu tiên khoác áo đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Nhìn rộng hơn, U.23 VN hiện sở hữu lực lượng khá dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Ngoài nhóm cầu thủ đang tập trung dưới sự quản lý của ông Kim để đấu Nepal dịp FIFA Days tháng 10, nhiều cái tên khác của U.23 cũng từng khoác áo đội tuyển VN như Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Thái Sơn. Tính đến lúc này, U.23 VN đã sở hữu đủ một đội hình toàn tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, đông đảo cầu thủ U.23 VN đã và đang ra sân thường xuyên ở V-League. Những nhóm cầu thủ kể trên sẽ góp phần hình thành một tập thể U.23 VN đầy sức trẻ, có chiều sâu và không kém trải nghiệm. Đây là điều kiện lý tưởng để HLV Kim Sang-sik hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay và VCK U.23 châu Á 2026.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Cách làm hiện tại của HLV Kim Sang-sik rất thực tế. Không phải bây giờ mà cách làm này đã được thực hiện ở đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 9 vừa qua, khi cả U.23 và đội tuyển VN cùng tập trung. Lúc đó, U.23 VN thi đấu vòng loại châu Á trong khi nhiều cầu thủ trẻ không đá U.23 nhưng vẫn được cấy lên đội tuyển VN dưới sự giám sát của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Thời điểm này cũng tương tự như vậy. Đây là cách làm đúng để tăng sự cọ xát cho cầu thủ trẻ và có tính logic rất cao của ông Kim. Mục đích của HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng, đó là tập trung cho đội U.23 để hướng tới SEA Games và VCK U.23 châu Á 2026".

Đ ỐI THỦ KHÔNG ĐỨNG YÊN

U.23 VN hứa hẹn mạnh mẽ hơn, nhưng thử thách dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng không nhỏ, khi các đối thủ sẽ không đứng yên một chỗ. Tại SEA Games 33, U.23 Thái Lan muốn trở lại đỉnh cao ngay trên sân nhà, sau 3 kỳ đại hội liên tiếp "trắng tay". Trong khi đó, U.23 Indonesia đang dồn toàn lực để bảo vệ tấm HCV SEA Games: cho tạm dừng các giải quốc nội, gọi nhiều cầu thủ nhập tịch.

Còn tại VCK U.23 châu Á, U.23 VN nằm cùng bảng A với Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Trên lý thuyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá chỉ đứng sau đội hạt giống số 1 Ả Rập Xê Út về thực lực. Song, đấu trường châu lục luôn tiềm ẩn nhiều biến số. Trong đó, U.23 Kyrgyzstan dự VCK U.23 châu Á 2026 lần này được xem là tập thể rất đáng gờm. Tại vòng loại, đại diện Trung Á đã vượt mặt "ông lớn" của bóng đá trẻ châu lục - Uzbekistan, để đi tiếp với ngôi nhất bảng. Chính vì vậy, đội tuyển U.23 VN sẽ gặp nhiều chông gai trong hành trình cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.