Đội tuyển Malaysia biến động lớn, khó tránh khỏi án phạt bị xử thua Việt Nam 0-3

Thời hạn để đội tuyển Malaysia kháng cáo FIFA đã hết

Theo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), họ chờ đợi các tài liệu đánh giá đầy đủ về án phạt từ FIFA (dự kiến từ cuối tuần trước), trước khi xem xét khả năng kháng cáo. Nhưng đến nay mọi thứ hoàn toàn im lặng như tờ. Thời hạn 10 ngày FIFA dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" để kháng cáo đến nay (6.10) cũng đã hết (tính từ ngày 26.9).

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau phán quyết của FIFA xử phạt FAM vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

Do đó, có nhiều khả năng FAM sẽ không kháng cáo, mà sẽ chấp nhận án phạt như trong thông báo của FIFA ngày 26.9, bao gồm án phạt tiền cơ quan bóng đá này là 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì làm giả giấy tờ. Và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" mỗi người 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), đồng thời bị cấm thi đấu 12 tháng. 7 cầu thủ này là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Dư luận bóng đá Malaysia cũng cho rằng, FAM nên cân nhắc cẩn thận khả năng kháng cáo, vì nếu không có bằng chứng xác thực để đảo ngược phán quyết của FIFA, hoàn toàn có thể làm tình hình trở nên phức tạp hơn và bóng đá nước này sẽ phải chịu án phạt nặng hơn, như bị cấm vận toàn bộ nền bóng đá.

Cùng diễn biến, chuyên gia bình luận bóng đá Malaysia, Zakaria Rahim bày tỏ trên kênh Astro Arena: "Hiện nay 7 cầu thủ nhập tịch được cho là làm giả giấy tờ bị FIFA xử phạt, họ đều đang có mặt ở Malaysia. Vậy nên, nếu FAM luôn khẳng định không làm gì sai, thì hãy để 7 cầu thủ này lên tiếng trước công chúng nói rõ về nguồn gốc tổ tiên thật sự của mình bao gồm bố mẹ hoặc ông bà có liên quan đến Malaysia.

Nếu đúng là như vậy, người hâm mộ sẽ ủng hộ FAM và chắc chắn FIFA cũng sẽ đảo ngược án phạt, đội tuyển Malaysia cũng sẽ không bị xử thua các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua".

Thế nhưng, đến nay FAM vẫn hoàn toàn im lặng, bao gồm việc đã nhận được báo cáo đầy đủ về án phạt từ FIFA hay chưa, khi nào kháng cáo và các cuộc làm việc với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" hiện đang có mặt ở Malaysia ra sao. Người hâm mộ bóng đá Malaysia vẫn ở trong tình thế hết sức phập phồng, vì họ gần như không biết gì cả.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Trên kênh Astro Arena, ông Effendi Jagan, một người đại diện có giấy phép của FIFA đánh giá: "FIFA rất nghiêm ngặt; ngay cả việc chuyển nhượng cầu thủ sang một CLB ở châu Âu chỉ cần bị chậm ba giây cũng có thể bị hủy bỏ".

Do đó, ông Effendi Jagan cho rằng, trong vấn đề FIFA công bố xử phạt FAM giả mạo giấy tờ để nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ, vi phạm quy định của cơ quan bóng đá thế giới, hoàn toàn là có cơ sở và cực kỳ khó để đảo ngược phán quyết.

Sau khi án phạt của FIFA chính thức có hiệu lực với thời hạn kháng cáo dành cho FAM và 7 cầu thủ kết thúc vào ngày 6.10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ ra án phạt tiếp theo, bao gồm xử thua các trận của đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ sai quy định thi đấu, gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 do cơ quan này tổ chức và điều hành thi đấu.

Trước án phạt bị xử thua rất khó tránh khỏi, đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho 2 trận gặp đội Lào gồm lượt đi ngày 9.10 tại Vientiane và lượt về tại Kuala Lumpur ngày 14.10, trong tình cảnh đầy bấn loạn.

HLV Peter Cklamovski đã triệu tập 29 cầu thủ, dự kiến công bố từ ngày 1.10. Nhưng đến ngày 3.10 mới công bố và gần như không tập luyện buổi nào. Họ chỉ tập trung đầy đủ vào ngày 6.10 và bay sang Vientiane (Lào).

Chưa kể, ngay trước giờ lên đường, HLV Peter Cklamovski bất ngờ loại cùng lúc 2 thủ môn chính với lý do sức khỏe là Azri Ghani và Haziq Nadzli, thay vào đó là 2 thủ môn Sikh Izhan Nazrel và Suhaimi Husin.

Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch gốc ngoại từ Ghana, Jordan Mintah lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Malaysia thừa nhận: "Đây là một giai đoạn hết sức khó khăn cho đội tuyển. Chúng tôi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, để tập trung vào những gì sắp tới và thi đấu tốt nhất để giành kết quả như mong đợi".

Jordan Mintah thi đấu tại Malaysia từ năm 2020, đến nay đã đủ điều kiện nhập tịch khi sinh sống và làm việc tại nước sở tại từ 5 năm trở lên. Cầu thủ 30 tuổi này vừa lấy quốc tịch Malaysia hồi tháng 8, và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển nước này như quy định của FIFA.