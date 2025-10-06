Madam Pang bị AI giả mạo ‘gọi mời’ thiên hạ đánh bạc, đội tuyển Thái Lan khủng hoảng vì chấn thương

Madam Pang bị sốc, tuyên bố kiện đến cùng

Theo Siamsport, Madam Pang đã ủy quyền cho luật sư của mình theo đuổi vụ việc đến mức tối đa theo quy định của pháp luật.

Madam Pang lần đầu tiên rơi vào tình cảnh trớ trêu, phải trình báo cảnh sát vì bị AI giả mạo Ảnh: CTV

Madam Pang được cho là rất sốc, khi phát hiện một kẻ lừa đảo đã chỉnh sửa một đoạn clip họp báo của bà bằng công nghệ AI, để đưa vào một thông điệp mời gọi mọi người đầu tư hoặc đánh bạc trực tuyến. Đoạn clip này được đăng tải thông qua quảng cáo trên các trang mạng xã hội và thu hút một lượng lớn người xem.

Hiện Madam Pang đã chỉ định một luật sư nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát Thonglor ở Bangkok (Thái Lan), Siamsport cho biết thêm.

Cùng lúc, Madam Pang khẳng định, bà chưa từng liên quan đến bất kỳ trang web cá cược trực tuyến nào và kêu gọi công chúng Thái Lan, bao gồm cả những người hâm mộ bóng đá, tuyệt đối không tin vào những thông tin sai lệch hoặc lừa đảo như vậy. Bà nhấn mạnh rằng, bà đã ủy quyền cho luật sư của mình theo đuổi vụ việc đến mức tối đa theo quy định của pháp luật.

Siamsport cũng khuyến cáo: "Các trang web cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp theo Đạo luật Cờ bạc năm 1935, quy định hình phạt cho cả người chơi và nhà cung cấp dịch vụ, và có thể dẫn đến truy tố hình sự. Do đó, chúng tôi kêu gọi công chúng thận trọng khi sử dụng phương tiện truyền thông trực tuyến và đừng bao giờ tin vào những thông tin tuyên truyền như vậy".

Madam Pang hiện cùng HLV Masatada Ishii đang tập trung chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan thi đấu 2 trận quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Đài Loan lượt đi ngày 9.10 trên sân nhà, và lượt về sân khách ngày 14.10.

Mặc dù vậy, đội tuyển Thái Lan đang gặp khủng hoảng hàng công khi có đến 3 tiền đạo chủ chốt dính chấn thương phải thay đổi, đó là Suphanat Mueanta, Poramet Arjvirai và mới nhất thêm Supachai Chaided. HLV Masatada Ishii mới gọi tiền đạo Anan Yodsangwal bổ sung. Trong khi báo chí Thái Lan cũng hối thúc nhà cầm quân Nhật Bản này cũng nên gọi lại chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda.

Trước đó, bất chấp mọi sức ép và khả năng bị sa thải, HLV Masatada Ishii vẫn loại Teerasil Dangda và cả công thần ở hàng thủ là Theerathon Bunmathan. Qua đó, quyết tâm thay đổi đội tuyển Thái Lan với các nhân tố mới hoặc trẻ hơn, để hướng đến tương lai.

Tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan hiện xếp nhì bảng D với 3 điểm sau 2 trận vì trận thua sốc Turkmenistan tỷ số 1-3 ngày 10.6. Đội Turkmenistan đang dẫn đầu với 6 điểm, họ sẽ gặp đội Sri Lanka 2 lượt trận ngày 9 và 14.10 tới.

Đội Thái Lan và Turkmenistan sẽ tái đấu trận quyết định chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 vào ngày 31.3.2026 tại Bangkok.