Thể thao Bóng đá Quốc tế

Indonesia vẫn quyết liệt đòi AFC đổi trọng tài Kuwait, hy vọng mong manh dự World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
05/10/2025 10:45 GMT+7

Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia, ông Sumardji đã đến Jeddah, Ả Rập Xê Út, nơi một số ít các cầu thủ xứ vạn đảo đến tập luyện sớm, tiếp tục đòi AFC phải đổi trọng tài người Kuwait trước trận ra quân tại vòng loại World Cup 2026.

Indonesia chỉ có 7% cơ hội giành vé dự World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bổ nhiệm trọng tài người Kuwait, ông Ahmed Al-Ali và các trợ lý đồng hương, bắt chính trận ra quân của đội tuyển Indonesia gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út (lúc 0 giờ 15 ngày 9.10) tại bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia vẫn quyết liệt đòi AFC đổi trọng tài Kuwait, hy vọng mong manh dự World Cup 2026- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia sẽ chịu rất nhiều bất lợi cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, khi thi đấu tại Ả Rập Xê Út và trọng tài từ Kuwait điều khiển

Ảnh: Reuters

Việc AFC bổ nhiệm trọng tài Kuwait đến từ Tây Á và cùng khu vực với đội Ả Rập Xê Út, rõ ràng là không trung lập, theo CNN Indonesia. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã cố gắng gửi thư phản đối lên AFC, liên quan đến việc lựa chọn trọng tài Ahmed Al-Ali, yêu cầu trọng tài trận đấu phải đến từ một khu vực trung lập. Tuy nhiên, đơn phản đối của PSSI đã không được trả lời.

"Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin, thông báo hay bất cứ điều gì liên quan đến việc chúng tôi phản đối bổ nhiệm trọng tài chính điều hành trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Ả Rập Xê Út. 

Chúng tôi muốn thay đổi trọng tài sang một trọng tài thực sự trung lập, có thể đến từ châu Âu hoặc một nơi nào đó thực sự trung lập, nhưng thực tế là cho đến nay vẫn chưa có phản hồi nào cho lá thư chúng tôi đã gửi", ông Sumardji thất vọng bày tỏ với báo chí Indonesia trước khi bay sang Jeddah, Ả Rập Xê Út ngày 2.10.

Trong khi đó, báo chí Ả Rập Xê Út có phần phấn khởi vì đến nay việc AFC vẫn giữ nguyên quyết định bổ nhiệm trọng tài Kuwait, Ahmed Al-Ali. Qua đó, có thể khiến tâm lý của đội tuyển Indonesia sẽ gặp bất ổn trước trận đấu được xem là mang tính sống còn cho 2 đội.

"Việc bổ nhiệm trọng tài Ahmed Al-Ali đã khiến PSSI tức giận, vì họ coi vị trọng tài này là người Ả Rập và yêu cầu phải bổ nhiệm một trọng tài trung lập đến từ châu Âu. Nhưng phản đối của PSSI đến nay chưa được AFC phản hồi, nhiều khả năng là không có bất cứ sự thay đổi nào xảy ra", báo Ả Rập Xê Út Asharq Al Awsat cho biết.

Indonesia vẫn quyết liệt đòi AFC đổi trọng tài Kuwait, hy vọng mong manh dự World Cup 2026- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1

Ảnh: Reuters

Bên cạnh trận đấu giữa Indonesia và Ả Rập Xê Út do trọng tài người Kuwait, ông Ahmed Al-Ali điều khiển. Trận kế tiếp của đội bóng xứ vạn đảo gặp Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam), sẽ do trọng tài từ Trung Quốc, ông Ma Ning và các trợ lý đồng hương điều khiển.

Đội tuyển Indonesia hiện có khoảng 8 cầu thủ đang có mặt tại Jeddah, Ả Rập Xê Út tập luyện chuẩn bị cho 2 trận đấu quyết định tranh chiếc vé dự World Cup 2026. Trong đó, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu trong nước và một số ở khu vực Đông Nam Á. Số còn lại phải đến ngày 6.10 mới đến thẳng Ả Rập Xê Út tập trung.

Tiền đạo số 1 của đội tuyển Indonesia, Ole Romeny vừa trở lại sau chấn thương, đang tập luyện khá ổn định giúp HLV Kluivert thở phào nhẹ nhõm, trong bối cảnh ông phải loại ngôi sao Marselino Ferdinan vì cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo.

Theo hãng thống kê dữ liệu Opta, đội tuyển Indonesia có cơ hội thấp nhất trong 6 đội tuyển khu vực châu Á đang góp mặt ở vòng loại thứ tư tranh vé dự World Cup 2026. 

Theo đó, đội bóng xứ vạn đảo được đánh giá chỉ có 7% cơ hội dựa trên các kết quả, thành tích và hiệu suất thi đấu của các cầu thủ. Đội có tỷ lệ cao nhất là Ả Rập Xê Út với đến 62%, kế đến là đội Qatar (chủ nhà ở bảng A) với 48%, đội Iraq xếp thứ 3 với 31%, còn đội UAE có 29% và Oman có 23% (cả 2 đội này đều ở bảng A cùng Qatar).

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, với 2 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chỉ có đội xếp đầu mỗi bảng mới giành vé dự vòng chung kết tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau. Các đội nhì bảng sẽ còn cơ hội tranh vòng play-off, và vòng play-off liên lục địa. Đội chót bảng sẽ bị loại.

Sáng 5.10 (giờ Việt Nam), Messi lập cú hat-trick kiến tạo ngoạn mục giúp Inter Miami đánh bại New England Revolution với tỷ số 4-1 trên sân nhà, để tìm lại chiến thắng sau cú sốc thảm bại trước Chicago Fire FC tỷ số 3-5.

