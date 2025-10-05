Messi lập kỷ lục lịch sử MLS với hat-trick kiến tạo, Inter Miami tìm lại chiến thắng

Messi trở thành cầu thủ đóng góp bàn thắng nhiều nhất lịch sử MLS

Với cú hat-trick kiến tạo giúp Jordi Alba và Tadeo Allende lập công (mỗi cầu thủ đều ghi 2 bàn), Messi đã trở thành cầu thủ có nhiều đóng góp vào bàn thắng nhất trong 2 mùa giải MLS (bóng đá nhà nghề Mỹ), với tổng cộng 77 lần lập công bao gồm ghi bàn và kiến tạo, vượt qua Carlos Vela có 76 lần lập công.

Messi cũng đạt đến cột mốc 100 lần góp công với bàn thắng và kiến tạo cho Inter Miami trong tổng cộng 80 trận đấu ở tất cả mặt trận (ghi 66 bàn và có 34 kiến tạo).

Messi lập kỷ lục lịch sử MLS và giúp Inter Miami tìm lại chiến thắng Ảnh: Reuters

Sau hat-trick kiến tạo vừa thực hiện, cũng giúp Messi chỉ cần thêm 5 pha kiến tạo nữa là có thể làm nên lịch sử - trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt đến 400 pha kiến tạo trong sự nghiệp.

Mặc dù vậy, sự trở lại ngoạn mục của Messi và Inter Miami trong trận thắng New England Revolution chỉ giúp họ đạt được mục tiêu là giành được thứ hạng cao nhất có thể trên bảng xếp hạng. Cụ thể là vươn lên xếp thứ 3 bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 59 điểm sau 32 trận. Messi và Inter Miami vẫn còn 2 trận đấu nữa để tiếp tục gia tăng vị trí hiện nay trước đối thủ xếp thứ 2 là FC Cincinnati hiện có 62 điểm và chỉ còn 1 trận.

Trong khi đó, đội đầu bảng Philadelphia Union thắng New York City FC với tỷ số 1-0 cùng ngày 5.10, để chính thức vô địch Supporters' Shield 2025 (vòng đấu tính điểm MLS), khi có 66 điểm và còn 1 trận, nhưng hơn Inter Miami 7 điểm trước 2 trận cuối.

Messi và Inter Miami chỉ còn hy vọng vào vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup, mục tiêu lớn nhất của họ ở mùa giải 2025. Đây cũng là danh hiệu còn thiếu của Messi kể từ khi đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami vào tháng 7.2023.

Sau trận đấu giữa Inter Miami và New England Revolution, đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch cũng tổ chức buổi lễ chia tay tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets, người chính thức giải nghệ sau mùa giải 2025 khép lại.

Busquets được cho là vẫn tiếp tục thi đấu cho Inter Miami tại vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup, và tùy thuộc vào hành trình tiến bao xa của đội bóng tại vòng đấu này sẽ là những trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp của danh thủ 36 tuổi người Tây Ban Nha.