Phạt đền tranh cãi khiến Barcelona thảm bại không tưởng, Man City đang lặng lẽ tiến lên

Quả phạt đền tranh cãi khiến Barcelona đánh mất tinh thần, thảm bại 1-4

Những tranh cãi ở trận đấu giữa Barcelona và Sevilla xuất hiện ngay trong hiệp 1. Phút thứ 13, trọng tài Alejandro Muñiz Ruiz đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha va chạm giữa Isaac Romero và Araujo. Đoạn quay chậm cho thấy trung vệ của Barcelona là Araujo đã chạm bóng trước nhưng ông Alejandro Muñiz Ruiz vẫn nhận định cầu thủ này phạm lỗi. Quả phạt đền được tiến hành và quyết định này nhanh chóng bị các cầu thủ Barcelona phản đối kịch liệt. Sau đó, Alexis Sanchez là người thực hiện và anh không mắc sai lầm nào để đưa đội chủ nhà Sevilla dẫn trước 1-0.

“Đây không phải là tình huống mà trọng tài có thể phạt đền. Tuy nhiên, không hiểu cơ sở nào khiến trọng tài và tổ VAR xác định Isaac Romero bị Araujo phạm lỗi”, Pérez Burrull - chuyên gia phân tích trọng tài phát biểu trên chương trình của Radio Marca.

Alexis Sanchez (phải) không gặp nhiều khó khăn để mở tỷ số trận đấu ẢNH: REUTERS

Việc tranh cãi kịch liệt xảy ra đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của các cầu thủ Barcelona. Phút 36, Jules Koundé để mất bóng một cách khó hiểu ở giữa sân, tạo điều kiện để Isaac Romero nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Sevilla. Mãi đến phút 45+7, Marcus Rashford mới lập công, giúp Barcelona rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Kịch bản ở hiệp 2 vẫn không có nhiều thay đổi khi hàng thủ Barcelona chịu nhiều sức ép trước Sevilla. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, ở các phút 90, 90+6, lưới của Barcelona rung lên thêm 2 lần sau những cú sút của José Ángel Carmona và Akor Adams. Trong khi đó, hàng công Barcelona có ngày thi đấu cực tệ. Thậm chí, ở phút 76, Robert Lewandowski còn đá hỏng phạt đền, khiến thầy trò HLV Hansi Flick bại trận 1-4.

Trắng tay trong màn so tài với Sevilla, Barcelona bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu. Hiện đội bóng xứ Catalan có 19 điểm, xếp thứ 2 và kém 2 điểm so với đội dẫn đầu là Real Madrid. Đáng chú ý, đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Barcelona trên mọi đấu trường. Vào giữa tuần, Barcelona cũng có màn trình diễn thất vọng, để thua 1-2 trước PSG ở Champions League.

Sevilla khiến Barcelona nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường ẢNH: REUTERS

Haaland ghi bàn, Man City chỉ còn cách ngôi đầu 3 điểm

Tại trận đấu muộn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh, Man City làm khách trên sân Community của Brentford. Với đội hình mạnh nhất, Man City thi đấu áp đảo Brentford, cầm bóng gần 75% trong 90 phút và có đến 18 cú sút. Phút thứ 9, Erling Haaland xử lý đẳng cấp trước hàng thủ Brentford, mở tỷ số cho Man City. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Man City giành trọn 3 điểm.

Thắng tối thiểu Brentford, Man City có 13 điểm sau 7 trận, vươn lên đứng thứ 5. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Pep Guardiola và đội đầu bảng Arsenal giờ đây chỉ còn là 3 điểm.

Man City tiếp tục phong độ cao, giành 3 điểm ẢNH: REUTERS