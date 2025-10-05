Cựu quan chức bóng đá Malaysia kêu gọi FAM 'ngừng phản kháng’, chấp nhận hình phạt của FIFA

Đội tuyển Malaysia phải chịu án phạt nặng từ FIFA vào ngày 26.9, bị xử phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì liên đến việc nhập tịch “lậu” 7 cầu thủ. Tính từ thời điểm xử phạt, hiện FAM chỉ còn đúng 1 ngày để kháng cáo. Theo truyền thông Malaysia, FAM vẫn đang bế tắc và chưa đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào về vụ việc. Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ bị làm giả giấy tờ là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado cũng dừng việc tập luyện với các đội bóng chủ quản. Tất cả đều có mặt ở Malaysia, phối hợp với FAM nhằm cứu vãn sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Mohd Firdaus Mohamed ngày 5.10, FAM rất khó để lật ngược tình thế. Chính vì thế, thay vì kéo dài thời gian và tìm những lý do bao biện, FAM cùng các cầu thủ nên chấp nhận án phạt của FIFA.

Chuyên gia bóng đá Malaysia không tin FAM có thể lật ngược được tình hình ẢNH: NGỌC LINH

Ông Mohd Firdaus Mohamed bày tỏ: “Tôi tin rằng bất kỳ phản hồi nào từ FAM liên quan đến hình phạt của FIFA đều phải được xem xét kỹ lưỡng, để tránh tình hình trở nên tồi tệ và tiêu cực đến bóng đá trong nước. Ngoài việc đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng mà nó cũng sẽ gây ra hiệu ứng không tốt đến CLB, các đơn vị Liên đoàn thành viên. Nếu họ chắc chắn với những lời giải thích thì hãy làm. Còn ngược lại, FAM hãy chấp nhận án phạt, không nên kéo dài thời gian một cách vô ích. Xét tình hình hiện tại, FAM rất khó để lật ngược mọi thứ”.

Ngoài nhận định trên, ông Mohd Firdaus Mohamed cũng kêu gọi FAM cần phải nghiêm túc xem xét những điều đã xảy ra và lấy án phạt của FIFA làm bài học cho tương lai.

"Vấn đề này rất nghiêm trọng, không chỉ cho FAM mà còn cả sự phát triển chung của bóng đá Malaysia. Có lẽ đây sẽ là bài học đắt giá cho FAM, buộc họ phải thay đổi và xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi làm những hành động tương tự trong tương lai. Tôi không chắc FAM có tác động như thế nào trong việc nhập tịch 7 cầu thủ nhưng dù có liên quan hay không, cuối cùng FAM cũng phải chịu trách nhiệm với tư cách là cơ quan đứng đầu", ông Mohd Firdaus Mohamed nhấn mạnh.

Ông Mohd Firdaus Mohamed kết luận: "Chúng ta phải tìm ra giải pháp để bóng đá Malaysia không bị bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là FIFA xem thường. Tôi cũng không muốn đổ lỗi cho bất kỳ bên nào, nhưng như tôi đã nói, cuối cùng FAM phải chịu trách nhiệm”.

FAM đã được giúp đỡ rất nhiều, giờ là lúc phải đứng ra hành động

FAM hiện vẫn im lặng, chưa đưa ra thêm thông báo nào ẢNH: NGỌC LINH

Trang Astro dẫn lại lời của chuyên gia bóng đá Zulakbal Abd Karim: “Nhiều lãnh đạo Malaysia, yêu bóng đá đã chứng minh sự nghiêm túc của mình bằng cách dành tâm huyết, thời gian và tiền bạc để giúp Malaysia một lần nữa được tôn trọng trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng họ lại bị chỉ trích, FAM chẳng có lời nào. Câu hỏi lớn là vai trò của ban lãnh đạo FAM là gì? Họ lẽ họ phải đứng ra và hành động”.

“Cuộc khủng hoảng như thế này là một thử thách rất lớn với bóng đá Malaysia. FAM đã được giúp đỡ rất nhiều, giờ là lúc phải hành động rồi. Nếu xử lý tốt, niềm tin của người hâm mộ sẽ được khôi phục. Nhưng nếu FAM tiếp tục im lặng, hình ảnh của bóng đá quốc gia sẽ càng bị hoen ố hơn nữa”, ông Zulakbal Abd Karim nhấn mạnh.