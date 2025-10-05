FAM vẫn chưa kháng cáo: Đội tuyển Malaysia có hành động lạ, cầu thủ nhập tịch lậu xin nghỉ không lương

Năng lực thật sự của đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski sẽ được kiểm chứng

Ngày 26.9, đội tuyển Malaysia nhận cú sốc lớn khi nhận án phạt nặng từ FIFA. Theo đó, tổ chức bóng đá thế giới cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM bị phạt tiền và nhóm cầu thủ này cũng bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. Vụ việc vẫn chưa có hồi kết và cần thêm thời gian để những quyết định cuối cùng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), FIFA đưa ra.

Ở loạt trận FIFA Days tháng 10, đội tuyển Malaysia sẽ có 2 trận gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Với việc nhóm 7 cầu thủ trên vắng mặt, HLV đội tuyển quốc gia nước này, ông Peter Cklamovski buộc phải sử dụng đội hình với nhiều gương mặt mới. Trong nhóm 29 cầu thủ được công bố ngày 3.10, đội tuyển Malaysia chỉ còn lại 5 cầu thủ nhập tịch, 10 cầu thủ mang dòng máu lai và 14 cầu thủ còn lại là những người bản địa, đang thi đấu trong nước.

Đội tuyển Malaysia ‘thay máu’ đội hình sau bê bối nhập tịch, chuẩn bị đấu Lào

Sức mạnh của đội tuyển Malaysia được dự đoán sẽ giảm nghiêm trọng khi vắng nhóm cầu thủ nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Khi được hỏi về danh sách triệu tập mới, ông Zulakbal Abd Karim nhận xét: “Chúng ta không thể kỳ vọng đội hình này có thể sánh ngang với những cầu thủ đã bị FIFA treo giò. Xét về chất lượng, đội tuyển Malaysia rõ ràng đã yếu hơn rất nhiều so với cách đây ít tháng”.

Chuyên gia bóng đá Malaysia nói thêm: “29 cầu thủ vừa được gọi gần như là những người tốt nhất mà đội tuyển Malaysia có thể có vào lúc này. Việc mất đi những ngôi sao đẳng cấp cũng sẽ là lúc không thể tốt hơn để ông Peter Cklamovski chứng minh năng lực của mình. Gặp đội tuyển Lào và với lực lượng hiện tại nếu không tính toán kỹ, đưa ra chiến thuật hợp lý ông Peter Cklamovski hoàn toàn có thể trả giá đắt. Kế hoạch A của HLV Peter Cklamovski đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và giờ chúng ta hãy xem vị HLV này triển khai kế hoạch B như thế nào”.

Theo tiết lộ của trang Metro, vào ngày mai (6.10), đội tuyển Malaysia sẽ chính thức hội quân. Tuy nhiên, thay vì có mặt ở Malaysia, các cầu thủ cùng HLV sẽ trực tiếp bay đến Viêng Chăn (Lào) để tập luyện. Sau trận làm khách ngày 9.10, đội tuyển Malaysia sẽ trở về Kuala Lumpur, chuẩn bị cho trận lượt về cùng với đội tuyển Lào (diễn ra ngày 14.10 trên sân Bukit Jalil).

Năng lực của HLV Peter Cklamovski đang bị nghi ngờ khi không có trong tay đội hình tốt nhất ẢNH: NGỌC LINH

“Đây là điều khó hiểu vì trước khi đến Lào, toàn đội cũng chẳng có cuộc gặp mặt nào ở Malaysia. Chưa bao giờ gặp đội tuyển Lào mà chúng ta phải lo sợ, chuẩn bị một cách kỹ càng đến như vậy. Có lẽ HLV Peter Cklamovski cùng các cầu thủ đang làm mọi thứ để vớt vát niềm tin từ CĐV Malaysia”, trang Metro nhận định.

Cầu thủ bị nghi nhập tịch “lậu” có hành động lạ

Theo trang Astro, việc nhận án phạt từ FIFA đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của 7 cầu thủ đội tuyển Malaysia. Trong những ngày qua, nhóm cầu thủ này phải “trốn tránh” truyền thông và cũng không xuất hiện ở buổi tập của các CLB chủ quản.

Sự nghiệp của nhóm 7 cầu thủ bị nghi nhập tịch "lậu" đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng ẢNH: NGỌC LINH

Trong ngày 4.10, tiền đạo Rodrigo Holgado (gốc Argentina) đã có hành động lạ khi chủ động liên hệ với ban lãnh đạo America de Cali, cho phép mình được tạm nghỉ và không nhận lương. Trước đó, vào ngày 2.10, cầu thủ sinh năm 1995 đã cùng Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca cấp tốc đến Malaysia, để hy vọng tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp về án treo giò hiện nay của FIFA.

“Tính đến ngày 5.10, tức chỉ còn 1 ngày trước thời hạn kháng cáo, FAM vẫn chưa cập nhật bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến hình phạt của FIFA. CĐV Malaysia ngày càng thất vọng vì mọi thứ quá bế tắc”, trang Astro bình luận.