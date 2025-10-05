Báo chí Malaysia: Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của FAM trước ngày hết hạn kháng cáo FIFA

FIFA ra án phạt nặng – FAM và bảy cầu thủ bị cáo buộc giả mạo giấy tờ

Trang Twentytwo13 của Malaysia vừa mô tả lại toàn cảnh vụ việc. Ngày 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố FAM và bảy cầu thủ đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật (FDC) về hành vi giả mạo, làm sai lệch giấy tờ. Theo FIFA, FAM đã dùng “tài liệu bị chỉnh sửa” khi gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu cho các cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đội tuyển Malaysia từng sử dụng một số trong nhóm cầu thủ này ở trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam hôm 10.6.

FAM vẫn chưa chính thức kháng cáo lên FIFA

FAM thừa nhận có "lỗi kỹ thuật" trong tài liệu nhưng không nêu cụ thể

Án phạt FIFA đưa ra rất nặng: FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 9,5 tỉ đồng), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 55 triệu đồng) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá, có hiệu lực từ ngày thông báo. Tư cách thi đấu của họ cho đội tuyển Malaysia cũng đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển sang Tòa án Bóng đá (Football Tribunal) để xem xét. Thời hạn để FAM và các cầu thủ kháng cáo là đến ngày 6.10.

Bóng đá Malaysia vẫn chưa kháng cáo: Cầu thủ nhập tịch lậu xin nghỉ không lương

FAM phản ứng, lãnh đạo CLB và giới chính trị lên tiếng

Phản ứng của FAM diễn ra ngay lập tức. Liên đoàn khẳng định đã hành động minh bạch, tuân thủ mọi quy định và nhấn mạnh rằng FIFA trước đây từng xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ. FAM tuyên bố sẽ kháng cáo và thậm chí cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) nếu kháng cáo FIFA thất bại.

Trong khi đó, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (CLB hàng đầu Malaysia, nơi cầu thủ Joao Figueiredo đang thi đấu), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, liên tục đặt câu hỏi: Điều gì gây ra quyết định đột ngột, có hay không sự can thiệp từ bên ngoài và tại sao FIFA công bố quyết định trước khi kháng cáo hoàn tất. Ông cũng công bố văn bản của Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) ủng hộ quyền công dân của 7 cầu thủ.

Đội tuyển Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau phán quyết của FIFA xử phạt FAM vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh yêu cầu FAM tận dụng hết các bước kháng cáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ việc vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới toàn đội tuyển quốc gia. Cựu Bộ trưởng Khairy Jamaluddin công bố sơ đồ quy trình đăng ký cầu thủ. Trong khi đó, cựu chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Malaysia Safee Sali kêu gọi dư luận không đổ lỗi cho đến khi có đầy đủ sự thật.

“Lỗi kỹ thuật” gây tranh cãi – AFC và người hâm mộ đòi minh bạch

Hai ngày sau khi scandal nổ ra, FAM thừa nhận có “lỗi kỹ thuật” trong việc nộp tài liệu đăng ký cầu thủ dự vòng loại Cúp châu Á. Ngày tiếp theo, giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Harimau Malaya Rob Friend lần đầu lên tiếng: “Chúng tôi sốc trước quyết định của FIFA và các án phạt chưa từng có áp lên các cầu thủ của mình”. Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết đã trao đổi với Bộ Nội vụ và NRD; kết quả sơ bộ cho thấy vấn đề liên quan đến quy trình kỹ thuật, chưa có dấu hiệu tham nhũng hay tội phạm. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định đang theo dõi sát sao vụ việc và sẽ hành động sau khi có kết luận cuối cùng.

Theo trang Twentytwo13 của Malaysia, cộng đồng người hâm mộ cũng chia thành nhiều luồng. Một bộ phận tỏ ra thất vọng, nghi ngờ FAM cố tình gian lận trong khi nhóm Ultras Malaya (tập thể CĐV có tổ chức, cuồng nhiệt và có tiếng nói lớn nhất trong cộng đồng bóng đá Malaysia) ủng hộ FAM nhưng yêu cầu giải thích rõ “lỗi kỹ thuật” xảy ra như thế nào, Bộ Nội vụ phải làm rõ quy trình hồ sơ công dân của các cầu thủ và công bố lý lịch cầu thủ. Hiện 2 trong số 7 cầu thủ, Facundo Tomas Garcés và Rodrigo Julián Holgado, đang ở Malaysia để trực tiếp xử lý vụ việc.

Duy Mạnh tranh bóng trước tiền đạo Figueiredo là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA ra án phạt

Theo quy định của FIFA, để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ phải đáp ứng một trong các tiêu chí như sinh ra tại quốc gia đó, có cha hoặc mẹ hoặc ông bà sinh tại quốc gia đó, hoặc cư trú đủ thời gian theo quy định. FAM phải chứng minh rằng 7 cầu thủ nhập tịch đáp ứng ít nhất 1 tiêu chí trong số này. Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia cũng được kêu gọi siết chặt quy trình, tránh lặp lại bê bối tương tự.

Chỉ còn 1 ngày trước hạn chót kháng cáo (FIFA cho FAM hạn đến 6.10), “bê bối nhập tịch” của bóng đá Malaysia đã làm lu mờ những chiến thắng trên sân cỏ và trở thành phép thử lớn về minh bạch, quản trị và niềm tin của người hâm mộ đối với FAM.