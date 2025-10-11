Xuân Son chính thức tái xuất, thi đấu sung sức: Đội tuyển Việt Nam và Nam Định cực vui

Xuân Son trở lại, khỏe mạnh và khéo léo

Sau 10 tháng dưỡng thương kể từ chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chính thức trở lại.

Chân sút sinh năm 1997 được tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu giao hữu giữa CLB Nam Định và Trẻ PVF-CAND, diễn ra tối nay (11.10). Dù chưa thể chơi trọn vẹn trận đấu, nhưng sự trở lại của Xuân Son là tín hiệu vui cho cả CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son (áo trắng) đã trở lại ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Chân sút 28 tuổi đã trở lại sân tập từ tháng trước để rèn lại cảm giác bóng và thể lực. Cộng với trận đấu này, Xuân Son được HLV Vũ Hồng Việt tạo điều kiện để lấy lại nhịp độ thi đấu, vốn đã xa rời tiền đạo này suốt 10 tháng do tiến trình điều trị chấn thương.

"Cần thêm thời gian để có được sự trở lại hoàn hảo. Tiền đạo Xuân Son vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu giữa CLB Nam Định vs Trẻ PVF-CAND, đánh dấu sự trở lại sau 10 tháng rời xa sân cỏ", CLB Nam Định thông báo.

Ở trận giao hữu này, CLB Nam Định đã thắng PVF-CAND với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Percy Tau.

Xuân Son vẫn đang từng bước hồi phục trở lại sau gần 1 năm điều trị. Chân sút 28 tuổi đã vắng mặt từ đầu tháng 1 đến nay, sau khi dính chấn thương ở trận chung kết lượt về AFF Cup với Thái Lan trên sân Rajamangala (đội tuyển Việt Nam thắng 3-2 để lên ngôi vô địch).

Xuân Son sau đó được phẫu thuật thành công, rồi trải qua quá trình tập luyện phục hồi kéo dài 4 giai đoạn. Trong thời gian chân sút gốc Brazil vắng mặt, đội tuyển Việt Nam đã đá 3 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 với 2 chiến thắng và 1 thất bại.

Xuân Son trở lại là tin vui cho cả CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Màn tái xuất đáng chờ đợi

HLV Kim Sang-sik chưa thể tìm ra tiền đạo đủ tầm thay thế Xuân Son, người ghi 7 bàn và ẵm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 dù chỉ đá 5 trận.

Nếu Xuân Son nhanh chóng lấy lại phong độ, đội tuyển Việt Nam sẽ có hậu thuẫn lực lượng đáng kể trước màn tái đấu Malaysia tại trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào tháng 3.2026.

Đồng thời, CLB Nam Định cũng có "họng pháo" chất lượng cho mục tiêu ở 4 đấu trường (V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship) mùa này.

CLB Nam Định đã chiêu mộ thêm 2 ngoại binh, để nâng tổng số ngoại binh và Việt kiều lên con số 13. Đây là số ngoại binh kỷ lục lên mà một đội bóng V-League từng có được trong lịch sử.