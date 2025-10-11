Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cao Pendant Quang Vinh chỉ thẳng thiếu sót của đội tuyển Việt Nam: 'Chúng tôi phải...'

Hồng Nam
Hồng Nam
11/10/2025 19:08 GMT+7

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh cho rằng đội tuyển Việt Nam cần cải thiện màn trình diễn ở trận tái đấu Nepal ngày 14.10, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Cao Pendant Quang Vinh: 'Chúng tôi đã chơi ổn'

"Tôi rất tự hào và rất hạnh phúc vì đội tuyển Việt Nam đã thắng. Khi tôi đến, cả đội đã chào đón tôi rất nồng nhiệt. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong tập thể này", hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ trước thềm buổi tập chiều 11.10 của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho màn tái đấu Nepal. Buổi tập vắng tiền vệ Hoàng Đức và trung vệ Tiến Dũng vì cả hai ở lại khách sạn, do có dấu hiệu đau nhẹ.

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Nepal với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027, qua đó có 6 điểm sau 3 trận, tiếp tục bám đuổi Malaysia.

Dù vậy, màn thể hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thuyết phục. Chủ nhà Việt Nam bị cầm hòa 1-1 trong hiệp đầu. Sau giờ nghỉ, lợi thế hơn người giúp đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn để thắng chung cuộc 3-1.

Cao Pendant Quang Vinh chỉ thẳng thiếu sót của đội tuyển Việt Nam: 'Chúng tôi phải...'- Ảnh 1.

Cao Pendant Quang Vinh (13) trong buổi tập ngày 11.10

Ảnh: Ngọc Linh

"Đội tuyển Nepal mạnh về phòng ngự. Họ phòng thủ rất chắc và phản công nhanh. Họ cũng cố gắng đá theo đấu pháp này trong trận vừa rồi, nhưng chúng tôi đã chơi tốt, trong đó có khâu phòng ngự, nên tôi rất hài lòng về trận đấu.

Tuy nhiên, chúng tôi phải chơi quyết liệt hơn khi mất bóng. Tất cả phải cùng gây áp lực lên cầu thủ đang giữ bóng. Tôi nghĩ chỉ vậy thôi, vì phần còn lại đều ổn", Cao Pendant Quang Vinh đánh giá.

Lời dặn của HLV Kim Sang-sik

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Pháp cũng tiết lộ lời dặn của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal nhờ 2 bàn thắng của Xuân Mạnh và Văn Vĩ trong hiệp 2.

"HLV nói chúng tôi phải kiên nhẫn và mở rộng không gian sân. Đội tuyển Nepal chỉ còn 10 người trong hiệp 2, nên chúng tôi cần kiên nhẫn và di chuyển bóng nhanh hơn để ghi bàn. Sau trận đấu, thầy Kim chỉ nói ngắn gọn "chúc mừng chiến thắng". Ông tin chúng tôi đã chơi tốt", Cao Pendant Quang Vinh đánh giá thêm.

Hậu vệ sinh năm 1997 đã có trận chính thức thứ hai trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh lên tuyển hồi tháng 6 sau khi có quốc tịch Việt Nam. Sau trận thua 0-4 trước Malaysia trong ngày ra mắt, Quang Vinh đã hưởng niềm vui chiến thắng.

"Tôi chơi ăn ý với đồng đội, vì đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và thông minh. Họ phối hợp rất tốt. Mọi thứ rất ổn", Cao Pendant Quang Vinh trải lòng.

Tôi rất vui vì là người Việt gốc Pháp. Tôi cũng mong có thêm nhiều Việt kiều Pháp đến với đội tuyển VIệt Nam. Bởi nếu họ giỏi, thì đó là điều tốt cho thể thao và văn hóa Việt Nam", Cao Pendant Quang Vinh nhấn mạnh.

Ngày mai (12.10), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục rèn đấu pháp trên sân Quân khu 7, để hoàn thiện chiến thuật chuẩn bị cho màn tái đấu Nepal ngày 14.10.

Xem thêm bình luận