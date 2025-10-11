Đội tuyển Việt Nam 'thay máu' vị trí quan trọng: Thủ môn cao 1,91 m trám chỗ Văn Lâm?

Đội tuyển Việt Nam trao 'cờ' cho nhân tố U.23?

Đội tuyển Việt Nam đã đấu Nepal ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với đội hình thuần túy kinh nghiệm. 11 cầu thủ đá chính đều sinh từ năm 2000 trở về trước, trẻ nhất là Hai Long (25 tuổi), lớn tuổi nhất là Văn Lâm (32 tuổi).

Cũng giống trận gặp Malaysia cách đây 4 tháng, HLV Kim Sang-sik tỏ ra dè dặt với người trẻ, khi không trao suất đá chính cho bất kỳ cầu thủ U.23 nào.

Dù đá với Nepal (kém 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) trên sân nhà, ông Kim vẫn bảo lưu quan điểm tung ra đội hình kinh nghiệm và an toàn, để đảm bảo chắc chắn 3 điểm.

Văn Lâm bắt chính ở trận lượt đi với Nepal ẢNH: ĐỘC LẬP

Khi chưa biết thực lực của Nepal, chuyện HLV Kim Sang-sik thận trọng là dễ hiểu. Còn khi đã hiểu rõ đối thủ và thắng để có bàn đạp tâm lý rồi, cái nhìn của nhà cầm quân người Hàn Quốc dành cho lứa trẻ sẽ thoáng hơn.

Trong trận tái đấu Nepal vào ngày 14.10, dàn sao U.23 Việt Nam có cơ hội "xuất kích". Trong khung gỗ, thủ thành Trần Trung Kiên (HAGL) hoặc Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel) có thể được lựa chọn thay Đặng Văn Lâm.

Ở trận đấu tối 9.10, Văn Lâm được lựa chọn bắt chính. Trong cả trận đấu, thủ môn sinh năm 1993 không có cơ hội trổ tài, khi áp lực Nepal tạo ra không nhiều. Anh lọt lưới trong tình huống tấn công có nét duy nhất của đại diện Nam Á. Trong phần còn lại của trận đấu, Văn Lâm chỉ có nhiệm vụ phân phối bóng cho hàng thủ để triển khai tấn công.

Gặp đối thủ chuyên tâm phòng ngự như Nepal, đội tuyển Việt Nam có cơ hội thử nghiệm thủ môn. Cả Văn Việt lẫn Trung Kiên đều xứng đáng được trao cơ hội.

Trung Kiên đã bắt 7 trận tại U.23 Việt Nam (5 trận sạch lưới), đồng thời có mùa giải thứ hai bắt chính cho HAGL. Chiều cao 1,91 m, sải tay dài cùng kỹ thuật bắt bóng là ưu thế, giúp Trung Kiên đang dẫn đầu trong các thủ môn trẻ.

Trung Kiên có cơ hội? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Văn Việt cũng bắt ổn định với 5 trận ra sân cho Thể Công Viettel. Thủ quân trẻ nhất V-League 2023 - 2024 có đà phát triển ổn định khi chơi càng ngày càng chắc tay.

Với những thủ môn trẻ, cơ hội ra quân là yếu tố quan trọng nhất. Văn Lâm từng ra mắt đội tuyển Việt Nam ở tuổi 24, trong trận hòa 0-0 với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 (tháng 1.2017). Điều tương tự có thể đến với Văn Việt hoặc Trung Kiên, khi đã hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để những thủ môn trẻ được "chào sân" người hâm mộ.

Ở hàng thủ, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) vẫn đang chờ trận ra mắt đội tuyển, dù chỉ là vào sân từ ghế dự bị.

Chưa thể sánh với đàn anh về bản lĩnh thi đấu, nhưng các cầu thủ trẻ cần được làm quen để tiến bộ. Nếu đội tuyển Việt Nam sớm có ưu thế trước Nepal (dẫn 2 bàn trở lên), hậu vệ trẻ sẽ có cơ hội.

Làm mới hàng công

Ở trận gặp Nepal, Nguyễn Thanh Nhàn vào sân phút 63, trong khi Nguyễn Đình Bắc đá 10 phút cuối.

Thanh Nhàn đã mang tới năng lượng và sự cơ động, giúp đội tuyển Việt Nam khai thác triệt để điểm yếu thể lực của Nepal.

Đình Bắc chỉ có vài phút, nhưng có một cú sút nguy hiểm. Tài năng của Đình Bắc được thừa nhận 1 năm trước, với bàn thắng vào lưới Philippines (vòng loại World Cup 2026) và Nhật Bản (Asian Cup 2023).

Thanh Nhàn (phải) chơi năng nổ trong 30 phút góp mặt ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù trải qua quãng trầm bởi lùm xùm tại CLB, nhưng Đình Bắc đã trở lại để bắt đầu hành trình mới. Mẫu tiền đạo độc lập tác chiến và đột phá táo bạo như cựu tiền đạo Quảng Nam có thể mang lại sức sống mới cho tuyến tấn công vốn dĩ đang thiếu ý tưởng của HLV Kim Sang-sik.

Tương tự, khát vọng của những nhân tố mới mẻ như Thanh Nhàn, Xuân Bắc... đều rất giá trị để ông Kim nhào nặn đội hình cho tương lai 2, 3 năm tới.

Có thể, những gương mặt trẻ sẽ chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng từng phút được đá trên sân trong màu áo tuyển đều là bài học giá trị để U.23 Việt Nam tích lũy bài học cho SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Người trẻ cần được đặt niềm tin để có điểm khởi đầu ở đội tuyển Việt Nam. Lứa U.23 đã và sẽ luôn sẵn sàng. Còn niềm tin của ông Kim nhiều đến đâu, hãy chờ câu trả lời vào ngày 14.10.