'Độc lạ' trận tái đấu: Đội tuyển Việt Nam đá sân Thống Nhất, nhưng Nepal là... chủ nhà

Đội tuyển Việt Nam tái đấu Nepal ngày 14.10

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Nepal với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027, nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ.

Ở cuộc thư hùng trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam bị Nepal níu chân với tỷ số 1-1 trong hiệp 1. Chỉ đến khi có ưu thế hơn người, học trò ông Kim Sang-sik mới có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 để giành trọn 3 điểm qua đó tiếp tục bám đuổi Malaysia cho tấm vé dự Asian Cup 2027.

Ngày 14.10, hai đội sẽ bước vào trận lượt về (trong khuôn khổ lượt trận thứ tư), khi đội tuyển Việt Nam gặp Nepal trên sân Thống Nhất (Nepal chọn sân Thống Nhất làm sân nhà).

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có chiến thắng vất vả trước Nepal ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Do những biến động ngoài bóng đá, nên Nepal không thể tổ chức trận đấu này ở đất nước của mình. Đội bóng của HLV Matt Ross đã quyết định nhường quyền tổ chức, để trận đấu diễn ra Việt Nam. Sân Thống Nhất được lựa chọn, nơi đội tuyển Việt Nam một lần nữa được đá trên quê hương, trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Dù vậy, ở trận đấu tới, đội tuyển Nepal vẫn sẽ đá với tư cách chủ nhà. Đại diện Nam Á sử dụng phòng thay đồ, làm thủ tục họp kỹ thuật, họp báo, ra sân... theo thủ tục của chủ nhà. Bởi lẽ, chủ nhà ở trận đấu ngày 14.10 vẫn thuộc về Nepal. Đội bóng của ông Ross chỉ mượn sân Thống Nhất (thay vì một sân vận động tại Nepal) để tổ chức trận đấu.

Còn trên lý thuyết, đội tuyển Nepal là chủ nhà ở màn đọ sức tới đây. Đội tuyển Việt Nam sẽ vào vai đội khách trên chính... sân đấu của mình. Đây là trải nghiệm mới mẻ với nhiều tuyển thủ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

HLV đội tuyển Nepal tiếc nuối vì thẻ đỏ, quyết tâm hơn ở trận lượt về với Việt Nam

Tiếp tục chiến thắng

Việc vẫn đá sân khách nhưng không phải di chuyển xa xôi, không cần thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu mới mẻ... là ưu thế của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thiếu thuyết phục trước Nepal tối 9.10. Ở màn tái đấu, mục tiêu của Hoàng Đức cùng đồng đội bên cạnh 3 điểm, còn là màn thể hiện phải sắc sảo và kết dính hơn nữa, thay vì sự rời rạc, bế tắc như đã thể hiện trên sân vận động Gò Đậu.

Đội tuyển Việt Nam cần chơi tốt hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đối thủ Nepal cũng khẳng định sẽ nghiên cứu đội tuyển Việt Nam kỹ lưỡng hơn để trình diễn diện mạo mới, nhất là khi có đầy đủ 11 người trên sân.

"Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước trận tái đấu, học hỏi từ những gì đã qua (đặc biệt ở các pha bóng cố định) và tích lũy kinh nghiệm. Đội tuyển Nepal sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa cho trận đấu tới trong 4 ngày tới. Đội tuyển Nepal sẽ đá sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam nếu có đủ người", ông Matt Ross đánh giá.

Đội tuyển Việt Nam được cộng 6,98 điểm sau trận thắng 3-1 trước Nepal để có tổng cộng số điểm 1.176,9 điểm, theo trang Footy Rankings (chuyên tính điểm bảng xếp hạng FIFA). Qua đó, thăng 1 bậc từ hạng 114 ở bảng xếp hạng FIFA tháng 9 lên hạng 113 thế giới.

Nếu thắng Nepal ở màn tái đấu, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện.