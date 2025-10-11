Đội tuyển Việt Nam sẽ đá hay hơn ở màn tái đấu Nepal

Ô NG K IM ĐÃ HIỂU RÕ ĐỐI THỦ

"Đội tuyển VN thắng và ghi 3 bàn vào lưới Nepal. Với tôi, đó đã là kết quả thành công rồi", HLV Kim Sang-sik nhận xét ngắn gọn sau trận thắng 3-1 của VN trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra tối 9.10. Dù còn nhiều vấn đề, như hàng công phung phí cơ hội (trung bình cứ 8 lần dứt điểm mới ghi 1 bàn thắng), hàng thủ mất tập trung (chỉ giữ sạch lưới 1 trong 9 trận gần nhất), hay lối chơi còn thiếu biến hóa, nhưng quan trọng là đội tuyển VN đã thắng.

Đội tuyển VN (trái) sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu ngày 14.10 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau hơn 1 năm huấn luyện, ông Kim Sang-sik chưa tạo ra điểm nhấn vượt trội trong cách vận hành của đội tuyển VN. Tuy nhiên, chức vô địch AFF Cup 2024, cùng hành trình thuận lợi ở vòng loại Asian Cup 2027 (sẽ vươn lên ngôi đầu nếu AFC xử Malaysia thua) cho thấy Hoàng Đức cùng đồng đội vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo.

Dù nếu đội khách Nepal có đầy đủ nhân sự trong hiệp 2, có thể tin đội tuyển VN vẫn thắng, bởi thầy trò ông Kim đã chơi tốt hơn nhiều sau giờ nghỉ. Đó cũng là phong cách đặc trưng của đội tuyển VN thời thầy Kim: nhập cuộc chậm rãi, thậm chí có phần nhàm chán, nhưng khi đã hiểu rõ nhịp độ và phong cách chơi của đối thủ, "cỗ máy" sẽ vận hành trơn tru.

Ở màn tái đấu ngày 14.10, đội tuyển VN sẽ không còn mơ hồ về đối thủ hạng 176 thế giới, chỉ thi thoảng góp mặt ở vòng loại Asian Cup hay vòng loại World Cup như Nepal nữa. Thực lực đối thủ đã được lộ rõ, như lối đá bóng dài, thiên về sức mạnh và va chạm, cùng điểm yếu thể lực. HLV Kim Sang-sik đã tung hàng loạt cầu thủ trẻ, khỏe như Thanh Nhàn, Đình Bắc, Gia Hưng vào sân ở nửa sau hiệp 2, giúp đội tuyển VN dồn ép Nepal quyết liệt và ghi bàn, vì hiểu rõ đối thủ sẽ sớm xuống sức khi phải gồng mình chống trả suốt một giờ đồng hồ. Đây là dữ liệu quý giá để HLV Kim Sang-sik vạch ra chiến lược phù hợp hơn trong màn tiếp cận ở trận lượt về.

D ÀN SAO U .23 XUẤT TRẬN, đội tuyển sẽ có diện mạo khác?

HLV Kim Sang-sik đã ưu tiên kinh nghiệm ở trận lượt đi với Nepal, khi toàn bộ 11 cầu thủ đá chính từ 25 tuổi trở lên. Các gương mặt U.23 như Thanh Nhàn (vào sân phút 63) hay Đình Bắc (phút 84) đều chỉ xuất trận từ ghế dự bị trong hiệp 2. Sự thận trọng của ông Kim là điều dễ hiểu, bởi khi chưa nắm rõ hoàn toàn trình độ chơi bóng của Nepal, đồng thời phải thắng trước ở trận lượt đi để tạo bàn đạp tâm lý, đội tuyển VN không thể phiêu lưu với lứa trẻ.

Dù vậy, khi đã thực sự "nóng máy", có tâm lý hưng phấn vì vừa vượt qua trận cầu khó nhằn, cùng sự thấu hiểu điểm mạnh yếu của đối thủ, đội tuyển VN sẽ đá tốt hơn trong trận tái đấu vào ngày 14.10.

HLV Kim Sang-sik cần đánh giá lại hiệu quả thi đấu của một số trụ cột, khi đã có một vài cái tên như trung vệ Tiến Dũng hay tiền đạo Tuấn Hải dường như không còn phù hợp với guồng vận hành đòi hỏi cường độ rất cao của đội tuyển VN. Tuấn Hải lạc lõng cả trong hệ thống 3-4-3 lẫn 4-2-4 khi anh chưa quen với vai trò tiền vệ cánh (không tạo ra cơ hội nguy hiểm trong 63 phút thi đấu). Trong khi đó, Tiến Dũng chỉ tròn vai ở khâu phòng ngự. Khả năng chơi chân chỉ ở mức vừa phải của trung vệ 30 tuổi khiến đội tuyển VN lỡ cơ hội triển khai bóng từ hàng thủ, mà chỉ có thể đá bóng dài, bóng bổng.

Trong tay HLV Kim Sang-sik còn những nhân tố có thể giúp đội tuyển VN bùng nổ hơn. Đơn cử, vị trí trung vệ lệch trái có Nhật Minh, trung vệ thuận chân trái hiếm hoi hiện tại của bóng đá VN. Nhật Minh có thể đá thay Tiến Dũng ở hàng thủ 3 người, giúp cánh trái thêm năng lượng với những pha dâng cao đập nhả. Còn ở hàng công, Thanh Nhàn xứng đáng có thêm cơ hội nhờ khả năng xuyên phá, pressing bền bỉ, hay Đình Bắc sẽ mang đến nét mới cho những pha tấn công vỗ mặt trực diện.

Để đội tuyển VN khoác tấm áo mới, HLV Kim Sang-sik cần phá "khuôn" an toàn. Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể thay đổi, khi đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Hy vọng, thói quen càng đá càng hay duy trì từ đội tuyển quốc gia đến U.23 VN của ông Kim sẽ phát huy hiệu quả ở màn tái đấu.