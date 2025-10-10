Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U23 Việt Nam mới nhất: Ông Kim ở nhà, nóng ruột chờ tin thắng Qatar

Tiểu Bảo
10/10/2025 18:34 GMT+7

Ngày 10.10, đội tuyển U.23 Việt Nam đã tập hồi phục ở khách sạn, tiến hành điều chỉnh hướng đến chiến thắng trong trận giao hữu lượt về với Qatar.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam mới nhất: Ông Kim ở nhà, nóng ruột chờ tin thắng Qatar- Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao màn trình diễn của U.23 Việt Nam trước Qatar ngày 9.10

ảnh: VFF

U.23 Việt Nam được khen ngợi, tái đấu Qatar khi nào?

Sáng 10.10, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập tại khách sạn Al Raha Beach Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố Abu Dhabi (UAE).

HLV tạm quyền U.23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh đã cho những cầu thủ đá nhiều trong trận thua Qatar 0-1 đêm 9.10 được nghỉ ngơi trong khi những ai ít đá hơn đã được bố trí tập nhẹ trong phòng gym.

Có thể nhận thấy tinh thần của cả đội là rất tốt. Dù rời sân với kết quả thua, nhưng các cầu thủ đã nhận được lời khen từ BHL về màn trình diễn khá ấn tượng, nơi chúng ta đã chơi áp đảo và có số dứt điểm, kiểm soát bóng gần gấp đôi đối thủ.

Đến 20 giờ Việt Nam, U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi tập trên sân FIFA Pitch, cũng thuộc khu phức hợp thể thao hiện đại Abu Dhabi Cricket & Sport Hub, có chất lượng mặt cỏ tuyệt đẹp, đáp ứng tiêu chuẩn FIFA.

Sẽ có thay đổi, mục tiêu chiến thắng

Lịch thi đấu U23 Việt Nam mới nhất: Ông Kim ở nhà, nóng ruột chờ tin thắng Qatar- Ảnh 2.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trước Qatar ngày 9.10

ảnh: VFF

Dự kiến vào lúc 22 giờ Việt Nam (19 giờ địa phương) ngày 13.10 tới, U.23 Việt Nam sẽ đá trận lượt về với U.23 Qatar - đội bóng mạnh của châu Á cũng giống chúng ta có 6 lần liên tiếp đoạt vé dự VCK U.23 châu Á.

Việc có 8 cái tên đang bận tập trung đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đá 2 trận với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, đá với "quân xanh" chất lượng như Qatar được xem là cơ hội để nhiều gương mặt mới hoặc ít được thi đấu ở vòng loại U.23 châu Á 2026 tại sân Việt Trì hồi tháng 9 có cơ hội thể hiện.

Đây cũng sẽ là trận đấu kín để BHL 2 đội bóng có thêm các thử nghiệm. Nhìn vào màn trình diễn ấn tượng trong 2 hiệp đấu trước, dự kiến BHL sẽ có nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát, hướng đến mục tiêu có chiến thắng và màn trình diễn chất lượng.

Bình luận (0)

