Chờ trọng tài Bahrain mang 'vận may' cho đội tuyển Việt Nam như đồng nghiệp Hàn Quốc

Trong trận đấu dưới sự điều hành của trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân Gò Đậu vào tối 9.10. Trọng tài này bắt khá sát và nghiêm khắc, từ chối 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do lỗi việt vị.

Chiều ngược lại, ông rút thẻ đỏ cho cầu thủ Nepal sau một tình huống phạm lỗi với Hai Long ở sát vòng cấm địa. Đây là bước ngoặt của trận đấu, giúp đội tuyển Việt Nam chơi dễ dàng hơn, gây nhiều áp lực hơn về phía đối thủ và có được bàn thắng.

Trọng tài Choi truất quyền thi đấu của cầu thủ Nepal... ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

...sau tình huống phạm lỗi với Hai Long ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Deham sẽ bắt chính trận lượt về giữa đội tuyển Nepal và Việt Nam

Trọng tài Deham là ai?

Đến ngày 14.10, 2 đội tái đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất. Lần này, trọng tài Mohamed Deham sẽ điều hành.

Theo thống kê từ Transfermarkt, ông Deham bắt chính 5 trận ở các giải: vòng loại U.20 châu Á (2 trận), giao hữu quốc tế (1 trận), AFC Challenge League (1 trận) và vòng loại U.23 châu Á (1 trận). Trong 5 trận này, ông rút 15 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và có 2 lần thổi phạt đền.



Hai trợ lý trọng tài lần lượt là Salman Talasi, Salah Janahi. Trọng tài thứ 4 là ông Ahmed Saad. Những trọng tài này đến từ Bahrain. Ngoài ra, tổ điều hành trận đấu còn có giám sát trận đấu người Philippines, ông Richard Joson và giám sát trọng tài người UAE, ông Saleh Marzouqi.