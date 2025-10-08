Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tập sân chuẩn FIFA đẹp nhất UAE, sẵn sàng đọ sức đối thủ cực mạnh Qatar

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
08/10/2025 21:21 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân đấu rất hiện đại tại UAE, nơi sẽ diễn ra trận tranh tài đầu tiên với đối thủ mạnh U.23 Qatar.

U.23 Việt Nam tập sân chuẩn FIFA đẹp nhất UAE, sẵn sàng đọ sức đối thủ cực mạnh Qatar- Ảnh 1.

Tinh thần của các cầu thủ U.23 Việt Nam rất tốt

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam thử sân tập đẹp mê li

Sau chuyến bay dài từ Việt Nam, sáng 8.10 đội U.23 Việt Nam đã được HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cho tập hồi phục nhẹ, vận động tại chỗ ở khách sạn. Tại thành phố Abu Dhabi (UAE), toàn đội đang trong trạng thái ổn định, tinh thần rất tốt.

Vào lúc 17 giờ địa phương (20 giờ Việt Nam) ngày hôm nay, đội U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập với mặt cỏ tự nhiên đạt chuẩn FIFA nằm trong khu tổ hợp thể thao CLB 321, trong đó có một sân bóng có mái che riêng.

Đây là cụm sân tập nhận được rất nhiều đánh giá "5 sao" từ đông đảo người dùng trước đó. Thậm chí, có không ít người chơi bóng đã mạnh mẽ để lại nhận xét đây là sân tập tốt nhất ở UAE.

8 cầu thủ lên đội tuyển, U.23 Việt Nam mở cơ hội cho các chân sút Việt kiều

U.23 Việt Nam tập sân chuẩn FIFA đẹp nhất UAE, sẵn sàng đọ sức đối thủ cực mạnh Qatar- Ảnh 2.

Lê Viktor hứng khởi trong phần làm nóng phục hồi tại khách sạn

ảnh: VFF

Có thể cảm nhận rõ không khí vui vẻ của toàn đội. Tất cả 23 cầu thủ có mặt đều sẵn sàng cho các trận giao hữu sắp tới, trong quá trình rà soát lực lượng chuẩn bị hướng đến SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Sẵn sàng thử sức cùng U.23 Qatar

Phía trước U.23 Việt Nam sẽ là trận đấu tập quan trọng với đối thủ mạnh U.23 Qatar, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ địa phương (22 giờ Việt Nam) ngày mai 9.10, vào thời điểm không ít người hâm mộ bóng đá ở quê nhà đang đi ngủ.

Để đảm bảo chuẩn bị tốt nhất, BHL cả 2 đội bóng đã thống nhất sẽ đá kín nhằm giúp 2 HLV có thể thử nghiệm hiệu quả các phương án khác nhau, với cái đích cuối cùng là màn trình diễn và kết quả tại VCK U.23 châu Á trên đất Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026.

U.23 Việt Nam tập sân chuẩn FIFA đẹp nhất UAE, sẵn sàng đọ sức đối thủ cực mạnh Qatar- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam nghiêm túc hướng đến 2 trận giao hữu quan trọng với Qatar

ảnh: VFF

Cũng nói thêm, thế hệ này là đàn em của thế hệ U.23 Qatar từng thất bại trước U.23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt tại Thường Châu 2018 (sau đó U.23 Qatar đoạt HCĐ). Trước đó, đại diện Tây Á này đã xếp hạng 4 ở giải U.23 châu Á 2016.

Giống U.23 Việt Nam, Qatar sẽ có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở sân chơi trẻ cao nhất của bóng đá châu Á. Dự kiến, U.23 Việt Nam và U.23 Qatar sẽ có 2 trận giao hữu trên đất UAE, nằm trong chiến lược hợp tác giữa 2 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Qatar.

Xem thêm bình luận