Đã rõ lý do HLV Kim Sang-sik tạm không dẫn dắt U.23 Việt Nam, ai lo nhân sự đấu Qatar?

U.23 Việt Nam làm quen múi giờ tại UAE

Như Thanh Niên đã đưa tin, để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026, đội U.23 Việt Nam đã sang UAE tập huấn.

Sau khi ổn định nơi lưu trú và nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài, sáng nay (8.10), Ban huấn luyện đội U.23 Việt Nam đã tổ chức các bài tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt, giải tỏa năng lượng, đồng thời thích ứng với sự thay đổi về thời tiết và múi giờ tại UAE.

Đội U.23 Việt Nam tập huấn tại UAE Ảnh: VFF

Các cầu thủ trẻ sẽ có 2 trận giao hữu quan trọng

Không khí toàn đội thoải mái, hứng khởi và cho thấy tinh thần rất tập trung của các cầu thủ.

Chiều nay, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập chiến thuật, chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên gặp U.23 Qatar, diễn ra trên sân 321Sports vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương (22 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 9.10. Đây cũng là ngày mà đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội Nepal trên sân Thống Nhất. Đó là lý do mà HLV Kim Sang-sik không thể cùng U.23 Việt Nam sang UAE tập huấn, mà tạm giao quyền dẫn dắt cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Trước trận đấu ngày 9.10 ở UAE, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tổ chức cuộc họp chuyên môn để lên đấu pháp, đội hình thi đấu cho U.23 Việt Nam.

Hai đội tái đấu vào ngày 13.10. Hai trận đấu này là một trong hai trận đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam tại đợt tập huấn ở UAE, do LĐBĐVN phối hợp với LĐBĐ Qatar tổ chức, nhằm giúp U23 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và kiểm nghiệm lực lượng hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.